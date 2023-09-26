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「最會選舉2人」回歸幕僚 郭正亮揪關鍵：賴清德新潮流金孫

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮指出，總統候選人賴清德是「新潮流金孫」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
前立委郭正亮指出，總統候選人賴清德是「新潮流金孫」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

2024年總統大選逼近，外界關注各黨派動向，而前立委郭正亮25日指出，潘孟安、許立明都是民進黨新潮流，中流大老利錦祥與段宜康也歸隊，可看出總統蔡英文跟賴清德人馬不同，代表「賴清德變成新潮流金孫」。

郭正亮在《大新聞大爆卦》指出，賴清德身邊的人「哪一個不是新潮流」，直言段宜康、利錦祥都歸隊了，競選總幹事也是潘孟安，賴清德的競選辦公室與黨務系統，很多重要職務都由新系主導，代表蔡英文這三年來的跟賴清德不同路，所以賴清德的人馬她都不熟。

郭正亮強調「賴清德在努力壓低他台獨金孫的份量，但是越來越明顯，他就是『新潮流金孫』」，所以段宜康跟利錦祥才會歸隊，因為這兩人是新潮流最會選舉的人。

郭正亮也指出，賴清德的支持度比上個月略為下滑，他判斷賴在台南市、屏東縣恐怕很難以獲得高票，因為一個政黨長期在特定地區執政的話，黨的得票數就會下降，像2018年大選高雄前市長韓國瑜能擊敗陳其邁，就是因為前市長陳菊執政12年影響，因此除了陳其邁坐鎮的高雄以外，明年總統大選賴清德若想在台南、屏東獲得高票，也有一定的困難。

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