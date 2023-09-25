侯友宜請假參選起跑 今排9行程

國民黨總統參選人侯友宜請假參選，今天是正式起跑的第一天，從早到晚，侯競辦共安排九個行程。侯請假也引發藍綠攻防，綠營批評侯是「落跑市長」，國民黨主席朱立倫回酸，副總統賴清德每天都在做民進黨主席的工作、每天搞選舉，他有請假過嗎？

對於朱立倫指賴清德選舉不請假，賴清德競選辦公室回應，依據憲法精神，副總統是備位元首，沒有請假的問題。

侯友宜競選辦公室指出，侯依規定請假，循民主制度投入選戰；賴清德過去擔任國大代表、立委、台南市長任內，不斷落跑，現在更邊當副總統、邊選總統。

朱立倫表示，侯友宜有其選戰步驟和安排，為了行政中立、避免很多選舉活動和市政行程混在一起，透過請假方式是負責任做法，但侯還是新北市長，很多重要市政還是很清楚掌握。他提醒民進黨，不要忘了賴清德從來不請假，每一天都在做民進黨主席和參選人，「他請假過幾天？」

賴清德競辦發言人陳世凱說，副總統是備位元首，過去前副總統連戰參選總統，和前副總統呂秀蓮搭配前總統陳水扁競選連任，都循此憲政原則，並無請假問題；賴清德儘管正在競選下一任總統，一切行程仍以公務為優先，例如八月奉總統指示擔任特使赴巴拉圭參加新任總統就職，賴即放下所有選務，全心準備並執行任務。

但侯友宜競辦發言人陳柏翰質疑，憲法有規定副總統可用納稅人的錢跑選舉行程？可用副總統身分，為黨籍參選人站台造勢？賴清德屢在上班時間從事選舉活動，也無從得知是否請過假；賴光是九月就兩度在平日舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，這就是所謂以公務優先？賴成為總統參選人後，以公務之名行競選之實，濫用行政資源選舉，四處成立信賴之友會、替黨籍立委參選人站台輔選，將選務行程包裝為公務行程，表面上代總統下鄉視察，實際為自己聚眾造勢。

至於新北市民進黨團要求侯友宜完成總質詢施政報告，還批侯不到議會施政報告，顯然是想拋棄市民，彷彿現代「陳世美」，應直接辭職。侯辦說，民進黨是否先摸著自己良心問，賴清德為何在擔任台南市長時，碰上登革熱疫情，卻只顧政治，罔顧民眾生命受威脅，不進議會接受備詢，甚至被監察院糾正；民進黨現在竟敢厚顏批評侯友宜，不只惡質雙標，更是迴力鏢。國民黨團書記長廖先翔也回擊，賴清德曾帶職選市長，更拒進台南市議會二三○天，不見綠營人士批評，又是「綠能你不能」。

侯友宜請假拚大選，比外界預期時間提早。由於新北市議會開議在即，藍營黨務人士說，議會不可控因素太多，高雄市前市長韓國瑜被議員「翻白眼」、先前侯親赴議會報告板橋餵藥案還被綠營「追車」製造效果，綠營將無所不用其極讓侯難堪；若侯開議前一天才請假，更易被綠營打成怯戰，廿三日補班日請假確實是「最佳時機」。