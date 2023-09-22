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謝26年前救命恩 南非武官之子現身挺侯友宜

聯合報／ 特派記者侯俐安、記者江碩涵葛歆睿王子涵／舊金山廿日電
國民黨總統參選人侯友宜（左圖左）訪美最後一夜出現驚喜。舊金山僑宴進行到一半，侯友宜廿六年前偵辦「白曉燕命案」時，從南非武官卓懋祺家抱出的嬰兒查克（右圖前、左圖右），從洛杉磯來見救命恩人。查克與侯友宜擁抱，稱侯是英雄，「沒有你在，就沒有我」。圖／本報資料照片、侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜（左圖左）訪美最後一夜出現驚喜。舊金山僑宴進行到一半，侯友宜廿六年前偵辦「白曉燕命案」時，從南非武官卓懋祺家抱出的嬰兒查克（右圖前、左圖右），從洛杉磯來見救命恩人。查克與侯友宜擁抱，稱侯是英雄，「沒有你在，就沒有我」。圖／本報資料照片、侯俐安

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一夜，舊金山僑宴出現驚喜；晚宴進行到一半，廿六年前偵辦「白曉燕命案」時，侯友宜從南非武官卓懋祺家帶出來的小嬰兒查克，特地從洛杉磯前來見救命恩人，並說侯友宜是英雄，「沒有你在，就沒有我。」

一九九七年十一月十八日，殺害藝人白冰冰女兒白曉燕的陳進興，闖入卓懋祺官邸挾持一家五口，人質危機成為國際事件。時任台北市刑大隊長侯友宜與律師謝長廷進入官邸談判，陳進興由太太張素貞陪著棄械投降，在侯友宜抱著卓家男嬰和副隊長邱豐光走出官邸後，人質危機化解。

訪美最後一晚僑宴所在飯店的經營者、高齡百歲僑胞蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，親自迎接侯友宜；侯致詞結束時，世界台灣商會聯合總會總會長劉雙全走上台，提起侯友宜偵辦白曉燕案，「那段日子他獻出生命、歹徒進到南非武官家中，狹持所有人的時候，侯友宜義無反顧進入談判，救出一名男嬰。」劉雙全說，這嬰兒已經長大，住在洛杉磯，「知道救命恩人到現場，昨天突然說，一定要來趕來和侯市長致謝。」

查克帶著女友跑上舞台說：「謝謝侯友宜讓我能夠再回到媽媽懷抱，你對我非常重要，沒有你在，就沒有我。」侯友宜一度激動想直接跨上舞台，被引導從旁上樓梯，兩人兩度擁抱。

當年侯抱在手中的小嬰兒長大了。查克說，「我現在比較高了。」侯說，「我上次見到你才十歲。」查克笑著回說「你倒是長得一樣。」侯走下舞台後，仍直說「好感動」。

查克受訪時說，侯友宜是個英雄，如果當年侯沒有救他，他可能會死掉。他透過媒體得知侯友宜要來舊金山，才出席這場晚宴，他認為侯友宜是很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。查克說，他不太了解兩岸政治，但他知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 陳進興 人質 南非 謝長廷 邱豐光

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