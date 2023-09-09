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侯友宜喊開徵富人稅 落實公平正義

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨發表稅改政見，主張逐步調升基本工資至新台幣三萬三千元。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨發表稅改政見，主張逐步調升基本工資至新台幣三萬三千元。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨端出經濟政見，搶攻青年及普羅大眾的選票。針對綜合所得淨額在一千萬元以上，且薪資所得不到三成者，開徵百分之四十五富人稅，落實公平正義；侯也主張，以扣抵稅額的方式，鼓勵上市櫃公司、中小企業為勞工加薪，基本薪資則逐年調升至三萬三千元。

侯友宜提出「減輕賦稅，企業加薪」，藉減輕賦稅，鼓勵企業加薪，讓受薪階級薪資提高。上市櫃公司加薪通常為稅後盈餘的千分之二提出給員工加薪，若以稅後盈餘的百分之一為員工加薪，可扣抵營利所得額的百分之一百五十。

侯友宜另提到，現行中小企業為替員工加薪可扣抵營業所得額百分之一百三十，未來要提升扣抵額到百分之二百。至於青年加薪可扣抵稅，也同時從扣抵百分之一百五十、年齡為廿四歲以下，提升到百分之二百廿，卅歲以下。侯也承諾，他當選後會逐年調升基本工資至三萬三千元。

侯友宜端出「輕賦稅，保勞工」，他說明，低薪上班族是指所得淨額五十六萬以下，薪資所得占課稅總額七成以上，業外收入不超過三成，讓這群人所得稅減半。為鼓勵生育，凡撫養十二歲以下子女者，扣除額提高到百分之五十，由現行從九萬兩千元調高到十三萬八千元。

侯友宜也主張開徵富人稅，綜合所得淨額在一千萬元以上，且薪資所得不到三成者，開徵所得稅百分之四十五；而股利所得採分離課稅者，稅率則由百分之廿八提高至百分之卅二。

國政顧問團召集人杜紫軍補充，這次的稅賦調整措施不是大撒幣，而是非常精準的賦稅調整措施，讓最需要協助的人得到協助。富人稅的課徵對象，是針對收入來自於房地產、股利等資本所得者，對於以薪資收入為主的受薪族群，並不會有影響。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 杜紫軍 基本工資 房地產 上班族

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