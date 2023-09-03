藍白合可談 柯文哲：不要談得很low

民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨走訪桃園、新竹等地，對於台中市長盧秀燕說藍白合作九月應會有結果，柯說，很多雙方的政策理念，本來就可以開始談，像十八歲公民權要不要繼續推，閣揆的同意權是否要重新推，不過不要一開始就立委幾席你幾席他幾席，這樣談就很「low」。

柯文哲說，政黨之間的領袖本來就可以談，他四十多年前就認識朱立倫了，同年進台大，雙方談論不應當是權位的分配。選前他就主張要溝通，像國內國是會議，他還點名蔡英文總統出來開國是會議，不過蔡也剩不到一年，大概也沒興趣。

鴻海創辦人郭台銘稱要找侯、柯直接談整合，國民黨主席朱立倫昨出席黃復興黨部慶祝軍人節活動時說，只要有見面就是好事，郭、柯、侯可以多見面多溝通，在野的共識就是期待團結，目標要下架民進黨，只有自我、沒有大局的人玩不下去，鬧不下去，一定要靠大家的力量整合在一起。

台北市前市長郝龍斌昨表示，依他了解，三位總統參選人都有整合意願，只是整合的方式、過程有不同建議，相信如果溝通好，未來整合成一組，才能夠有勝利的機會。