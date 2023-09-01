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找公關公司助連署！郭台銘一番話洩底氣 媒體人笑窮途末路

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片

鴻海創辦人郭台銘宣布參加2024總統大選，並展開百萬連署作業。郭辦發言人黃士修8月31日接受資深媒體人周玉蔻的廣播節目專訪時指出，未來會找公關公司協助連署。郭台銘日前也說，只要民眾黨、國民黨找他談，連署書也不一定會送件。媒體人張禹宣認為，郭一番發言已露出底氣，他已被藍白切割，窮途末路了。

張禹宣8月31日在《關鍵時刻》節目中表示，郭台銘已被藍白兩黨切割，窮途末路，雙邊都對他唱分手快樂，從黃士修去上周玉蔻的節目就可明白，大家都知道郭台銘跟周玉蔻關係不佳，黃士修卻得上節目宣傳，顯然已經沒有資源。

張禹宣表示，雖然郭台銘看似自信滿滿，但仍可看出被藍白夾殺的焦慮，畢竟他想要百萬連署，必須依靠國民黨協助，但國民黨已下令地方派系、組織樁腳都不能動，而地方派系聞到正確風向，加上郭台銘民調持續走頹，當然會選擇國民黨，未來才有前途才有搞頭，而不是跟著郭台銘炒短線、賺一票，炒完就得喝西北風。

張禹宣指出，黃士修自己也說溜嘴，未來郭辦要跟公關公司合作，以達到百萬連署的目標，但是如果有地方派系的話，為什麼要淪落到找公關公司幫忙，這又不是辦信用卡的商業活動，怎麼會用「鈔能力」進行，地方派系代表民意、基層力量，可見郭辦缺乏這兩大動能。

張禹宣表示，郭台銘還說「只要藍白跟我談，我連署到一半就不一定會送件」，這句話就露出他對連署沒有信心的底氣，如果真的搞到百萬連署，依照郭台銘個性不可能不送件，絕對會立刻去登記，反而是藍白兩黨要來求他合作。

張禹宣表示，郭台銘非常心虛，記者會跟柯文哲同台，人家裡都不理，記者問侯友宜有關郭台銘的問題也是一概不答，明顯遭藍白兩黨一刀兩斷，郭台銘卻霸王硬上弓，辦IG只追蹤柯文哲一人，臉書發文替柯文哲聲援獎學金疑慮，但柯文哲根本沒有回應。

張禹宣說，現在的情況就像柯文哲講過的經典一句話，「愛的相反不是恨，是冷漠」，藍白早已溝通好，郭台銘要連署就去連署，藍白只會把他當作空氣，當作他不存在。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 柯文哲 黃士修 民調

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