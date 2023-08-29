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陳吉仲：老農津貼明年有望增至8000元

聯合報／ 記者謝進盛李成蔭／連線報導
農業部長陳吉仲（左二）昨南下台南麻豆，回應侯友宜喊調高老農年金及水利會還農民等議題。記者謝進盛／攝影
農業部長陳吉仲（左二）昨南下台南麻豆，回應侯友宜喊調高老農年金及水利會還農民等議題。記者謝進盛／攝影

國民黨總統參選人侯友宜拋出調高老農津貼不低於八千元、水利會還給農民等政見，農業部陳吉仲昨天表示，老農津貼暫行條例規定每四年就會調整一次，大概明年一月，老農津貼就可能由現行七千五百五十元調整到八千元。

陳吉仲暗酸侯的幕僚應要多做功課，多了解農業部已在做的業務。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢反批，民進黨政府農政上的無能，陳吉仲是最大元凶之一。

陳吉仲昨到台南麻豆農會，他受訪時表示，老農津貼暫行條例規定每四年須依消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率調整，他今年三月即在立法院說過，大概明年一月老農津貼會調整到八千元。

陳吉仲說，政府不只老農津貼提高，過去這幾年建置完成農民福利體系，歡迎大家多多了解。

吳亮賢說，侯友宜的農業政見就是要彌補民進黨留下來的爛攤子，而不是像民進黨只會選前騙票。

【記者丘采薇／台北報導】監察院昨天表示，中國大陸動輒禁止台灣農漁產品輸入，針對政府有何對策，監委林文程申請自動調查。

副總統賴清德昨天接見台灣大學管理學院ＥＭＢＡ師生，他提到，政府利用歲計賸餘補助勞健保、投資台電，目的是要穩定物價，希望能夠控制消費者物價指數（ＣＰＩ）在百分之二以下。他也呼籲大家一起幫助國家，讓國家走得更遠。

至於如何控制，賴清德說，就是維持電價穩定，勞保、健保也沒有調整，因為政府擔心一旦調整，會帶動民生物價上漲，民生物價若上漲，對社會、特別是對弱勢家庭衝擊很大。

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