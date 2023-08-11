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郭柯配備受關注！柯文哲表態：一定會以「總統」參選人身分選到底

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲今天表態，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人參選到底。」記者林縉明／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今天表態，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人參選到底。」記者林縉明／攝影

鴻海創辦人郭台銘近期積極醞釀獨立參選總統，外界關注郭台銘是否有跟民眾黨總統參選人柯文哲組成「郭柯配」的可能性。柯文哲今天明確表態，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人身分選到底，這是政治上的宣示。」

郭台銘近日接連在屏東、苗栗舉辦造勢活動，是否有與柯文哲合作組成「郭柯配」空間備受關注。柯文哲今天上午出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會，被問及最近是否有跟郭台銘合作，有無明確表態不可能郭柯配。柯文哲表示，最近沒有跟郭台銘聯繫，民眾黨的態度很清楚，既然已經走完總統提名程序，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人身分選到底。」

對於前幕僚建議不要太快把「郭柯配」說死，柯文哲表示，政治有世俗的一面，也有理想的一面，過程中會怎麼變化不曉得，但不要把政治當商業操作，也許併購、用錢去解決，在商業上是很日常，但是政治還是很難，畢竟政治還是有理想的一面，總是有理想、價值、理念，盡量依照自己的理想做，不得已情況做最小妥協，但還是要把理想擺在最前面。

針對近期藍白合、郭柯合聲浪不斷，柯文哲說，現在最大的問題是，不論是哪種論述，講到最後都是權力的分配，沒有涉及價值理念；柯文哲二度重申，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人參選到底。」

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘

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