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黃健庭妻子指國民黨沒有錢 爆黃與文傳會談話內容：藍營常受不公平對待

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨祕書長黃健庭的妻子陳怜燕近日接受專訪，透露這段時間對丈夫與國民黨的觀察。（資料照）
國民黨祕書長黃健庭的妻子陳怜燕近日接受專訪，透露這段時間對丈夫與國民黨的觀察。（資料照）

國民黨要團結支持侯友宜，才有機會執政，並改善在野時批評民進黨的事情！」國民黨祕書長黃健庭的妻子陳怜燕近日接受本報專訪。她回憶說，原本是反對丈夫接任秘書長，但既然神已經決定了，就勇於面對挑戰。陳怜燕歎說，國民黨已經山窮水盡、沒什麼資源了，但看到黃健庭每天還是士氣高昂的努力著，也很感動。

做好上帝的器皿

陳怜燕回想說，當時國民黨主席選舉投票前，她晚上禱告完與黃健庭準備要就寢，但她突然就跟黃健庭說，朱立倫會當選黨主席，但如果他要找你當秘書長你千萬不要答應，害得黃健庭原本準備要睡了，結果徹夜難眠。「他（黃健庭）原本還跟我說，朱立倫有很多人可以找，不會找他的，」陳怜燕表示。

後來真如陳怜燕所料，朱立倫邀請黃健庭擔任秘書長，「既然聖靈已經告訴我，他會當秘書長，就選擇順服吧！」陳怜燕坦言，上帝將人放在什麼位置上都有祂的意義，雖然秘書長的任務並不容易，就選擇好好當上帝的器皿吧！

要先團結才有望執政

被問到現在國民黨的困境，陳怜燕歎說，每天都有困境，國民黨沒有錢、什麼都沒有，只能依靠耶和華，在國民黨服務對黃健庭來說是很大的試煉。她提到，黃健庭在當台東縣長時，台東縣再窮，都還是會有中央政府的補助與地方的預算，但國民黨已經山窮水盡，要養這麼一個大黨，就要到處募款，非常的辛苦。

「更大的考驗是團結人心！」陳怜燕坦言，國民黨的黨員都很有水準，但同時也很有想法與主見，有點忽略要先團結達成目標，也就是「執政」，才有機會將過去批評的很多事情，透過執政來進行改善。

國民黨仗很難打

陳怜燕直言，前幾天黃健庭才跟文傳會開會，希望文傳會能跟媒體多多溝通，不然很多政策民眾並不清楚國民黨的原意，結果文傳會回應黃健庭說：「現在很多政論節目都要花錢！」可是國民黨就沒什麼錢可以給了，「有時候要誰上節目，政論節目也不見得會照我們的意思接受，」她說。

陳怜燕歎說，現在很多節目都是業配的，其實國民黨常常受到不公平的對待，但她看到黃健庭遇到這麼多挫折，每天都還是士氣高昂的努力奮鬥，讓她非常欣慰。

被問到鴻海創辦人郭台銘似乎要選到底時，陳怜燕也只是笑說：「就交給上帝吧！祂會有最好的安排。」

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