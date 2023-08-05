柯文哲同台鍾東錦　洪申翰酸：原來聯合政府是拉攏惡霸

民眾黨總統參選人柯文哲昨天在苗栗舉辦選哲之友會成立大會，苗栗縣長鍾東錦獲邀出席，柯文哲與鍾東錦再度同台。民進黨立委洪申翰表示，任何質疑都阻止不了黑白配，因為柯文哲是為了自己的利益，而不擇手段的人，原來主動擁抱、拉攏這樣的惡霸，就是柯文哲心目中的「聯合政府」。

洪申翰指出，柯文哲昨晚主動邀約鍾東錦合體，大概可以猜到，柯文哲會用「哎呀，更生人ＯＯＯＸＸ」，來閃避外界對鍾東錦黑影幢幢的質疑，任何質疑都阻止不了黑白配，因為柯文哲是為了自己的利益，而不擇手段的人。

洪申翰提醒柯文哲，鍾東錦不只是一個犯過錯的更生人。他還是個現任的地方惡霸，違法砂石場人盡皆知，砂石場旁的農民控訴，只要他們對縣府檢舉這座砂石場的違法行為，就要面對黑衣人到家裡來暴力威嚇的證言。

洪申翰說，鍾東錦現在就是苗栗縣最有權力的惡霸，主動擁抱、拉攏這樣的惡霸，就是柯文哲心目中的「聯合政府」。