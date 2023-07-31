侯友宜今訪日 拜會政要、僑界

國民黨總統參選人侯友宜今天率團赴日本進行三天的「友誼之旅」，預計拜會國會議員、僑界友人等，並接受日本媒體NHK、朝日新聞的專訪。此行也是前總統馬英九在二○○七年參選總統訪日後，暌違十六年，國民黨再次有總統參選人造訪日本。侯將在第三日參訪與中華民國歷史有深厚淵源的「松本樓」，宣誓守護中華民國決心。

侯辦表示，國民黨長久以來與日方政界包括政府官員、國會議員及不少政黨等，有著相當的歷史淵源及深厚的情誼。侯友宜本人也說，台日關係密不可分，也因此在國民黨全代會徵召提名他參選總統後，便首訪日本。這場「友誼之旅」行程，除讓各界更了解侯友宜外，也期盼台日雙方無論在區域安全、政治及經貿等層面與議題，都能有更緊密交流和實質合作。

侯友宜訪日3天行程 製表／張睿廷

侯辦指出，「日華議員懇談會」長年以來在增進台日關係上扮演相當關鍵的角色，侯友宜此次也特別專程拜訪日本眾議員古屋圭司，茶會則選在日本眾議院內的會館，相當難得；此次「日華懇」的國會茶會，同時邀請僑界參與，也是有史以來第一次，格外具有意義，屆時侯友宜將與各政黨的國會議員進行深度互動與交流。

侯辦提到，侯友宜無論擔任市長或過去警職期間，都有不少涉外事務經驗，此次參選總統，外交事務當然也是重要的面向，無論是訪日或之後的訪美，都會清楚讓國際友人了解，侯友宜是最有能力維持區域和平、台海穩定，以及守護台灣安全的中華民國總統參選人。

侯團隊人士指出，以往國人普遍認為民進黨與日本關係較為親近，但他們想讓日本及國內民眾了解，國民黨是有能力與亞洲最重要盟友維持良好關係的政黨；侯友宜此次出訪，也可讓選民重新認識侯友宜，翻轉選民刻板印象。

侯友宜除拜會重要官員，也會參訪知名的「松本樓」。侯友宜在該處將有機會再次展現他愛中華民國、守護中華民國的決心，強化連結，並藉此宣示會永遠守護中華民國。

東京松本樓 國父革命聚會所

記者張睿廷／台北報導

東京松本樓創立於一九○三年。據傳，國父孫中山當初被袁世凱政府逼迫海外流亡時，處境艱辛，只能在東京召集追隨者，重新豎起革命大旗，他在日本時，受到好友梅屋莊吉鼎力相助，松本樓更成為孫中山與追隨者的聚會場域，也因此，松本樓在中華民國史上具有特殊的政治意義。

松本樓是位在日本東京都千代田區日比谷公園內的一座三層樓老建築，擁有近一二○年歷史，其中二樓是法式餐廳，一樓是西式小餐廳、花園雅座。

當年孫中山為了革命，到日本尋求更多資源，梅屋莊吉在資金、物資上都大力贊助，該棟大樓外傳也是當時孫籌組革命活動的據點之一。孫中山的追隨者宋嘉樹將自己的二女兒宋慶齡送至東京，擔任孫中山的英文秘書，雙方的愛情故事也在當時萌芽，兩人最後結為連理，婚禮還是在好友梅屋家舉辦。

此樓與中華民國有諸多淵源，梅屋莊吉後人也在此保存許多孫中山在日本時的文物，一樓還擺設著宋慶齡彈過的鋼琴。侯友宜此行拜訪松本樓，預計由梅屋莊吉曾外孫女親自導覽。