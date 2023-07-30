冷眼集／募民心 比募款更重要

民眾黨總統參選人柯文哲演唱會一張門票八千八百元，引起外界對政治人物募款的討論。政治人物、參選人選舉募款狀況好壞，常會隨著「選情」起伏，參選人選戰順風時，募款狀況自然理想。藍綠白有志大位者，與其想方設法透過各種手段、花招募款，不如腳踏實地的募集「民心」、爭取社會支持重要。

政治人物募款，就算法制比過去嚴謹，但選舉間的財力比拚卻愈來愈激烈。參選立委動輒花費數千萬，縣市首長常是以億元起算，更別提藍、綠過去選總統，僅「政治獻金法」明列的數字，帳面上六、七億元，都只是冰山一角。

先不談「見不得光」的選舉操作，光檯面上的網路文宣、廣告戰與造勢，都是金錢與資源堆疊出來的話語權之戰，加上內參民調、競總、人力；想要選舉，參選人都要先掂量自己與所屬政黨的荷包，現實擺在在前，可不能「何必曰利」。

但財帛也不能保證一定「動人心」，台灣歷經政黨輪替，無論藍、綠、白或其他政治勢力，有從群眾運動躍入政壇，也有學位論文抄襲落馬，這次有人因為跟詐騙集團扯上關係退選，也有人因捲入性騷、酒駕無法出線，關鍵原因就在於說服不了選民、爭取不到民意。

「民心」究竟為何？面對高房價、社會安全、貧富差距擴大、產業轉型牛步及複雜美中台情勢等狀況，人民共同的想法和期盼是什麼？政治領袖募款之餘，更應優先回應人民關心的問題，參選人端出政策牛肉後，能不能讓選民感動進而支持，則要看參選人在公共領域一路走來的作為。

選舉募款是政治人物必經的過程，而政治路要走得長遠，募集人心、讓選民感動埋單才是不二法門。