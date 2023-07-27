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賴投書外媒文稿惹議 前外交官：不精準非小事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
賴清德日前投書外媒談「和平繁榮四大支柱」。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影
賴清德日前投書外媒談「和平繁榮四大支柱」。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影

副總統賴清德將在下個月出訪巴拉圭、過境美國，「金融時報」日前報導美方要求澄清「台灣總統走入白宮」一事引發熱議。有外國代表處駐台人士表示，近期事件確實凸顯賴清德在兩岸國安領域團隊有加強空間，包括相關發言不夠精確、細膩度不夠等問題，連賴投書外媒的「四大支柱」文稿，也被發現在語法、用字上，多處有瑕疵。

該駐台人士指出，由於「台灣總統走入白宮」事件發酵，讓他日前投書華爾街日報的「四大支柱」文章又有了關注度；近期在外交圈、包括外媒，討論到該文章時，都對其中幾處文句感到疑惑，直言這不該是如此重要的文稿該發生的狀況。

一位前外交官指出，賴清德的英文出包狀況，早在去年經營推特時，就時常發生在推文上，外交圈討論已久、不是新聞，如今對外媒投書文稿依然有些許瑕疵，看在美方眼裡，絕非加分項目；外交是非常細膩的領域，賴團隊不要以為「台灣總統走入白宮」、「四大支柱」文稿裡用字遣詞、在推特上發文不精準是小事。

賴競辦發言人趙怡翔表示，不具名人士相關指控，多數為對語法風格的偏見，與內容本身毫無關聯；賴清德的「四大支柱」文章，獲得許多國內外專家學者以具名方式肯定，簡單引述不具名人士抹黑該篇文章的內容，缺乏公信力。

2024大選 總統大選 賴清德 白宮 美國

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