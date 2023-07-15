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郭台銘批綠執政8年 把台灣變火藥庫

聯合報／ 記者王勇超古和純歐陽良盈／高雄報導
郭台銘（右）昨晚到高雄出席「董事長開講」活動。記者劉學聖／攝影
郭台銘（右）昨晚到高雄出席「董事長開講」活動。記者劉學聖／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨晚出席高雄「董事長開講」粉絲見面會，現場座無虛席，郭批民進黨執政八年把台灣變火藥庫，又抨擊政府擋他採購疫苗，連民眾買雞蛋都要排隊，「這樣的政府是否該下台？」郭宣示，「台灣阿銘要把人生未來每一分、每一秒，奉獻給生我養我的台灣」。

針對民眾黨總統參選人柯文哲原訂下周六「董事長開講」高雄場次宣布取消，昨晚網友在「董事長開講」見面會中問吳子嘉「你跟柯Ｐ怎麼了？」吳在台上當場開嗆說，柯文哲把總統選舉當成綜藝節目處理，原本要跟柯見面討論高雄場內容，等了三天卻吃閉門羹，「我非常憤怒」。

吳說，他後來傳訊息給柯文哲表示動員不佳，高雄場次取消，柯也回，「報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」吳子嘉更指他昨天跟柯文哲吵架，「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」。

柯辦發言人陳智菡表示尊重主辦單位，並向柯粉道歉。對於報名人數少，她說，按照過去舉辦活動的經驗，時間愈近報名的人數會逐漸增加；她說，幕僚一直與吳董保持對接和溝通，未做好的地方會虛心檢討，將再安排其他時間與支持者見面。

昨晚由北市議員徐巧芯擔任主持人，現場湧入超過兩千名民眾，現場不時有人揮舞巨幅國旗高喊「郭台銘選總統」，也有新住民大喊「新住民支持郭董選總統」。

郭台銘表示，只要賴清德沒有放棄台獨主張，台海和平就有不定時炸彈，綠營把台灣變成火藥庫，反讓大陸表現兵凶戰危，在台灣外海不斷軍演，而台灣買不到武器，買得還比其他國家都貴，彰顯台海局勢並不安全。他認為保衛台灣不應是軍事武力，而是經濟上的武力。

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