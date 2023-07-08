黃健庭：提換侯友宜者 歷史罪人

國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，國民黨立委鄭麗文昨開第一槍喊出「現在換侯來得及」。國民黨秘書長黃健庭昨天說，近來有些黨籍同志有類似要換人的不當言論，「我們認為這些都是破壞團結，長他人志氣、滅自己威風，甚至都可能成為歷史罪人、全黨公敵」，不當言論已有黨員和支持者反映到黨中央，包括考紀會在內，目前正蒐集相關事證，一定嚴肅處理。

黃健庭說，侯友宜是經過黨內公平公正的程序，也經過中常會正式提名的總統參選人，所謂換人這件事情絕無可能，黨主席朱立倫也公開講了很多次「這個議題不必炒作，絕無可能」。

媒體詢問還有傳出黨內有人醞釀「拔朱」，黃健庭表示，他們太不了解國民黨的黨章，規定很清楚，黨主席任期四年，沒有所謂換黨主席這樣的問題，這是非常少數人的幻想，請他們去研究清楚，國民黨的黨章沒有這條路，沒有這個可能。

至於鴻海創辦人郭台銘近是否參選？黃健庭說，這段期間都有聽到郭董有可能獨立參選，但他一直相信，郭董從政的初衷，就是要「下架民進黨」，假如郭董獨立參選，和自己的理念和初衷，正好是背道而馳，相信他會很慎重思考這件事情，依然期待他回到泛藍的陣營，大家團結努力，達成下架民進黨，讓人民過好日子這個目標。

鴻海創辦人郭台銘近期參選傳聞不斷，郭台銘辦公室昨發聲明指出，日前有媒體人指出郭台銘將於七月二十三日宣布參選，這是不實訊息，盼外界勿加以揣測。郭辦指出，近期與選舉相關說法云云，皆毫無根據。