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台電：侯自我矛盾 專家：可行性相當高

聯合報／ 記者林海丘采薇林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨天再談能源政策，認為核三廠不除役、核二延役，核一廠若經專家評估能再啟動就再啟動；台電表示，核一機組核廢料仍在爐心無法取出，乾貯設施完成十年，十三次送件都被新北市府卡關，卡乾貯又要重啟核一，自我矛盾令人費解。

台電指出，核一在二○一九年進入除役階段，陸續拆除電廠主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路與氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備，實質上不具發電條件，侯友宜沒有清楚了解實際情況，與其講政治語言，不如早日依法院判決「要求新北市府應准予核定的行政處分」行事。

不過，清大原科中心主任葉宗洸指出，只要通過必要安檢並且採購新燃料，核一廠再啟動的可行性相當高。核一廠主要設備、組件具備，燃料也還在爐心，一直處於維護狀態，啟動要花時間安檢，通過當然可再運轉發電。

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