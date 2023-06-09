侯友宜呼應郭台銘政策…0~6歲國家養 服役連結職場

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨受邀赴政治大學演講，與大學生對話，被視為直搗青年票倉。侯首度拋出二項政策，包括要讓年輕人遠離戰場，讓服兵役跟職場連結；面對少子化，也呼應郭台銘日前主張，提出○至六歲國家養，公托、公幼、準公共化幼兒園一律免費，私幼、私托則補助每人每月一萬元。

侯友宜演講時說，和平不是口號，大家關心九十四年次年輕人延長兵役一年，未來戰爭是科技戰爭，跟傳統戰爭不一樣，現在是虛擬空間戰術；要全面規畫兵力的質與量，提出募兵制與精兵制，要提高軍人薪資與社會地位，賦予職軍科技工具、專業訓練，使軍事訓練符合實質需求，有效提升戰力。

至於少子化嚴重問題，侯友宜表示，為讓年輕人敢生孩子，未來孩子到公立、非營利、準公共化的托嬰、托幼、幼兒園一律免月費，到私立機構則是每月領一萬育兒津貼。

進入學生現場問答時，有學生直言零到六歲國家養，要花費國家多少錢？侯友宜說，有大致算一下，約是六、七百億，數目還會再精算，國家財政只要不要亂花，這些事就可以做好。

有學生問侯友宜，如何說服民眾讓國民黨執政會更好、黑金如何處理？侯說，國家最重要是把專業事務官培養好，他若當總統，只要把文官體制公開、透明，把人擺對位置，個個發揮長才，絕對可發揮不一樣的效益。

侯友宜表示，至於黑金，從以前到現在，沒有畏懼過，以前黑道是會跟監你，常常接到恐嚇電話，他都會回擊。侯用閩南語強調，「麥驚就沒有代誌（不用怕就沒事）」，面對黑金就是好好處理、乾淨俐落，黑金就是殺到沒有，台灣才會進步，「做好，政府怕什麼？」

有學生連三問台美關係，包括目前政府對美政策、未來如何調整政策、當選總統如何爭取國際空間？侯友宜說，美國在國際中扮演關鍵角色，台灣也不要寄望別人，自己要有實力，國防一定要做好，提升自身實力。

也有學生要侯友宜解釋一中原則、一法三公報，侯友宜表示，台灣關係法、一法三公報把界線講很清楚，深化民主自由跟法治，才是我們的態度。 兩岸之間的關係不要打模糊仗，不管什麼樣的共識，都要在中華民國憲法底下，沒有人不用法治治國，以前靠中華民國憲法也能讓兩岸穩定下來。侯也大聲強調「我反對台獨、我反對一國兩制」。