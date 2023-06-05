環團：各總統參選人 應說明核廢後續處理

核一、二乾式貯存場遭新北市政府卡關超過十年，近期法院判決新北市府敗訴，應核准台電計畫，而新北市也放棄上訴，要求台電重新送審。面對國內現有的核廢料問題，環團表示，不管是哪個政黨的參選人，都應說清楚後續處理方法，若是想依照國際做法依樣畫葫蘆，「這種說法都不切實際，不是合格的總統參選人」。

原能會先前針對國內核廢料問題，曾表示已要求台電推動中期暫時貯存設施，也制定中期與終端場址的選址準則，但卡在社會溝通；核一、核二廠乾式貯存建造也已通過，只是尚未取得新北市水保許可，只要燃料棒移到乾式貯存設施，核電廠才能開始拆除作業。針對法院判新北市敗訴，應核准台電計畫，記者致電原能會數次均無人回應。

地球公民基金會執行長蔡中岳指出，我國低階核廢最終處置設施選址條例出爐，開啟選址程序，選定金門縣烏坵鄉、台東縣達仁鄉兩地，只要舉辦並通過地方公投，就能確定最終處置場址。但因地方政府不願辦理地方公投，法條欠缺回頭機制的情況下，低階核廢選址至今未果，而高階核廢選址條例更是難產，至今仍未立法。

蔡中岳表示，不管是核一、核二廠，還是低階、高階核廢料的貯存場都為暫時方案；不論是誰當選總統，都要面對核一、二廠核廢料問題，並且須做到一定的處理，尤其若要核一、核二廠延長使用的話，就是會有高階核廢料冷卻池爆滿問題，勢必要找地方暫時存放，因此中間緩衝期要做好。

蔡中岳表示，有意競選總統大位的參選人，都該講清楚核廢料處理方式，若講不出來就有很大疑慮。