侯友宜允盧秀燕「明年批准中捷藍線」

新北市長侯友宜前天參訪台中，市長盧秀燕拜託侯當選總統後，能盡快批准台中捷運藍線，侯說「明年我就可以幫到妳的忙」。民進黨議員批盧市府變更藍線路線，才導致延遲，效率差卻甩鍋中央；國民黨議員則「樂觀其成」，呼籲綠勿再炒作謠言卡進度，真有違法就起訴，讓捷運建設回歸地方意見最重要。

民進黨市議會交通地政委員會召集人陳淑華批評，捷運藍線是因為市府在綜合規畫時變更路線，變更後部分站點又有涉嫌圖利問題，才導致延宕；中央今年2月也盡速審核通過，侯市長不知全案狀況，竟還甩鍋中央。

對於侯友宜的承諾，國民黨市議員黃健豪認為「樂觀其成」，表示台中軌道建設落後其他縣市太多，僅是公文往返等紙上作業，幾乎未實質審查，需改進部分也不一次說完，就是感覺在「卡」；黃也呼籲，綠營勿再炒作無謂謠言卡進度，若真有違法就起訴，捷運建設回歸地方意見最重要。

台中捷運路網目前僅有1條綠線，交通局長葉昭甫表示，市府加緊腳步，台中捷運藍線綜合規畫、綠線延伸、機場捷運、屯區捷運等可行性研究，都已進入中央審查階段，其中屯區捷運環狀線及捷運藍線延伸太平，市府今年5月1日再送交通部審查，如果順利完成，預期將可帶動鐵路、台74線東側地區，繁榮沿線發展。