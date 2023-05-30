快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

侯友宜7月公布能源政見完整論述 促賴把「非核」說清楚

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，針對能源配比，自己會在7月提出完整論述。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜表示，針對能源配比，自己會在7月提出完整論述。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜昨指出，「核能是我的選項」，外界關注具體作法為何？侯友宜今天表示，「2025非核家園」確實做不到，能源配比相當專業，他的能源政見白皮書會有相對配比方式，包括各核能廠，「我會做好跟專家充分討論後，7月提出完整論述。」

侯友宜表示，他要特別跟國人做報告，「2025非核家園」確實做不到，很清楚這配比做不到20%。他會很清楚的跟國人來做報告如何來調整能源配比，他的能源政策白皮書 ，會有相對的配比的方式，到底核一、核二、核三，甚至包括核四，都面臨專業問題，我們必須面對國情，「我會做好跟專家充分討論後，在7月提出完整論述。」

侯友宜說，除了這個論述外，他也看到民進黨主席賴清德講了要將核電變成一個緊急的備用電，但他又看到民進黨特別出來說堅持非核家園，永遠不變。最重要的，他還是要問一句，「到底我們不缺電，你綠能又用不到，提不到我們的配比，那不缺電，電的來源從何而來？」

侯友宜說，不缺電才是全民最大共識，不然民生產業都會受到影響。賴清德從非核家園一下轉到把核電變成緊急備用，一下子綠營又提出說還是非核家園，這個部分，「賴清德應該出來說清楚啦，到底要把國人帶到什麼方向，還是要說清楚啦。」

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德 核能

延伸閱讀

郭台銘、柯文哲、賴清德齊聚金門 侯友宜：未來會找時間去

侯友宜「核能是我的選項」陳建仁：說清楚核廢料怎處理

侯友宜再度出手！高雄左楠藍營立委人選整合成功

柯文哲首超車侯友宜 她分析非「兩個太陽」賽局這人定當選

相關新聞

2023縣市長施政滿意度調查出爐》五星首長成總統大選風向球！侯友宜四連霸、盧秀燕首入榜

2024總統大選步步逼近，《遠見》縣市長施政滿意度調查結果，也成為明年大選重要觀測指標。在2023年全台22縣市首長表現中，新北市長侯友宜五星連莊，盧秀燕則以黑馬之姿帶領台中奪下任內首座五星，新任首長成績最佳的前兩名則為許淑華、王忠銘。

影／核能是備用還是永久不用？侯友宜：請賴清德說清楚

針對核能政策，新北市長侯友宜上午表示，將會在七月提出完整的報告，他同時也針對民進黨的能源政策提出質疑，到底民進黨是主張非...

重申「台灣根本不缺電」 民進黨控侯友宜刻意扭曲賴清德主張

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨總統參選人侯友宜稍早受訪，再次刻意扭曲攻擊賴清德能源主張，賴日前談話的原意很清楚，是在...

賴清德拚淨零轉型 過渡期解方成當務之急

民進黨總統參選人賴清德能源政策受關注，賴日前在台大接受學生提問時表示，行政院既定政策將以及風電光電、氫能、前瞻能源、儲能...

侯友宜7月公布能源政見完整論述 促賴把「非核」說清楚

新北市長侯友宜昨指出，「核能是我的選項」，外界關注具體作法為何？侯友宜今天表示，「2025非核家園」確實做不到，能源配比...

侯友宜「核能是我的選項」陳建仁：說清楚核廢料怎處理

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，若當選總統會做好核安，「核能就是我的選項。」行政院長陳建仁今天表示，侯友宜曾說過，核廢料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦