侯友宜7月公布能源政見完整論述 促賴把「非核」說清楚

新北市長侯友宜昨指出，「核能是我的選項」，外界關注具體作法為何？侯友宜今天表示，「2025非核家園」確實做不到，能源配比相當專業，他的能源政見白皮書會有相對配比方式，包括各核能廠，「我會做好跟專家充分討論後，7月提出完整論述。」

侯友宜表示，他要特別跟國人做報告，「2025非核家園」確實做不到，很清楚這配比做不到20%。他會很清楚的跟國人來做報告如何來調整能源配比，他的能源政策白皮書 ，會有相對的配比的方式，到底核一、核二、核三，甚至包括核四，都面臨專業問題，我們必須面對國情，「我會做好跟專家充分討論後，在7月提出完整論述。」

侯友宜說，除了這個論述外，他也看到民進黨主席賴清德講了要將核電變成一個緊急的備用電，但他又看到民進黨特別出來說堅持非核家園，永遠不變。最重要的，他還是要問一句，「到底我們不缺電，你綠能又用不到，提不到我們的配比，那不缺電，電的來源從何而來？」

侯友宜說，不缺電才是全民最大共識，不然民生產業都會受到影響。賴清德從非核家園一下轉到把核電變成緊急備用，一下子綠營又提出說還是非核家園，這個部分，「賴清德應該出來說清楚啦，到底要把國人帶到什麼方向，還是要說清楚啦。」