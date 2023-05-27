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賴清德抨擊在野黨造謠：民進黨執政8年戰爭過嗎？

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林即時報導
力挺民進黨總統參選人賴清德（右）的本土社團「雲林500會」，今由會長林世堯（左）代表送上國民美食小籠包預祝「包中」。記者陳雅玲／攝影
力挺民進黨總統參選人賴清德（右）的本土社團「雲林500會」，今由會長林世堯（左）代表送上國民美食小籠包預祝「包中」。記者陳雅玲／攝影

力挺民進黨總統參選人賴清德的本土社團「雲林500會」，今天500名成員聚集在虎尾一家餐廳召開會員大會，賴清德從上一場在斗南鎮的「信賴之友」成立大會趕到，賴清德批評在野黨造謠支持民進黨就會兩岸戰爭，蔡英文總統執政8年未發生過任何戰爭，賴再度強調，要深化民主、守護台海和平，也誓言以預防醫學打造健康台灣。

雲林500會長林世堯致詞時感謝民進黨雲林縣黨部主委林金忠、副執行長邱世文還有500會成員的力挺，大家最大願望就是讓賴清德高票當選2024總統，讓雲林有發展，也承諾努力耕耘票倉，這一戰「要在雲林大贏10萬票」，隨後代表送上國民美食小籠包預祝「包中」。

賴清德談台海和平，他認為，和平從來不是犧牲主權換來的，而接受「九二共識、一個中國」原則，放棄台灣主權是「假和平」，如同港澳「慘在沒有主權」。

賴清德抨擊在野黨為了選舉目標，放出各種謠言達到政治目的，尤其是「外力支持民進黨，兩岸會發生戰爭」等語，他強力否認，因為民進黨不是沒有執政過，蔡英文總統已任第二任、執政第8年，並未發生過任何戰爭。

雲林500會送小籠包讓賴清德有感而發，他說，這是外賓來台指名要品嘗的小吃，表示台灣在國際上已得到肯定與稱讚，美食也一樣，他強調，未來會深化蔡英文總統民主路線，確保台海和平、穩定的現狀，守護台灣主權，與大家一起繼續打拚。

癌症是國人十大死因殺手，賴清德承諾做到「讓國人健康、國家更長，世界擁抱台灣」未來會提出「提早診斷、提早治療」計畫，預防癌症發生，確保人民健康，唯有如此，國家才會更強，他預期推動時，勢必有很多健康產業出現，產業發達，經濟會變好，人民就有很多機會。

民進黨總統參選人賴清德（左六）今午出席本土社團「雲林500會」會員大會，現場聚集500人力挺。記者陳雅玲／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左六）今午出席本土社團「雲林500會」會員大會，現場聚集500人力挺。記者陳雅玲／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）今午出席本土社團「雲林500會」會員大會，許多支持者湧上握手致意，為他加油打氣。記者陳雅玲／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）今午出席本土社團「雲林500會」會員大會，許多支持者湧上握手致意，為他加油打氣。記者陳雅玲／攝影

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