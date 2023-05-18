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新聞眼／賴清德少了同理心 高房價恐成硬傷

聯合報／ 本報記者丘采薇林河名
副總統賴清德在政大和學生座談，回答問題時幾句「房價在降」的說法惹來批評議論。記者胡經周／攝影
副總統賴清德在政大和學生座談，回答問題時幾句「房價在降」的說法惹來批評議論。記者胡經周／攝影

國民黨昨徵召新北市長侯友宜參選總統，藍綠白三黨總統參選人出列。最早就位的民進黨總統參選人賴清德，最近至少有兩次發言引發爭議，分別是譬喻國民黨國家認同像「精神分裂」，隨後已公開道歉；以及日前在青年座談提及「房價在降」，就算自認沒失言是被擴大解釋，但已凸顯同理心不足，日後發言須更謹慎拿捏。

賴清德日前參加腎臟醫學會演講，稱國民黨的國家認同像精神分裂，隨後引發病患及家屬抗議，他隨即道歉。由於賴清德過去的醫師身分，讓外界對他涉及醫病的發言更加敏感，賴失言後，馬上公開道歉，算是即時拆彈。

日前賴清德到政大與青年座談，發言再度引發爭議。還原現場，當時一位政大法研所的學生問了賴清德如何解決高房價的問題，更直問賴清德，如果有機會當國家領導人，會不會進行稅制改革，會不會支持囤房稅？

賴清德先反問，是否有注意到房價現在在降？學生點頭。隨後賴說，主要是美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了。他也強調，立法院也通過行政院送的相關法案，希望能夠防止炒作，也收到了一些效果。

學生馬上追問「是否支持囤房稅」，賴點頭，也贊同囤房稅是抑制房價手段之一，但是賴強調，還是要從「均衡台灣」政策著手。雖然賴清德對「囤房稅」的態度，比起許多民進黨政治人物更直接，也當場接受學生直球對決。但那句「房價有在下降」，距離人民感受太遠，無怪輿論炸鍋，民進黨中央也須馬上滅火。

無獨有偶，內政部林右昌昨天一番年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，也呈現官僚思維的嚴重問題。年輕人對於房價的不滿已成民進黨執政的硬傷，若用這樣的心態，來回應年輕人及被高房價所困的廣大民眾，只怕既談不上居住正義，賴清德的選情也會繼續失分。

2024大選 總統大選 賴清德 林右昌 侯友宜 稅制改革 內政部 居住正義

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