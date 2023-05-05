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台電：SMR技術 還不能商轉

聯合報／ 記者鍾泓良／台北報導
台電總經理王耀庭表示，SMR仍涉及到技術與核廢料問題，認為這兩者無社會共識將難以進展。記者/鍾泓良攝影
台電總經理王耀庭表示，SMR仍涉及到技術與核廢料問題，認為這兩者無社會共識將難以進展。記者/鍾泓良攝影

鴻海創辦人郭台銘日前拋出「一縣市一核電」構想，希望可以在全台廣設小型核電廠（ＳＭＲ）。台電總經理王耀庭昨天表示，ＳＭＲ涉及到技術與核廢料問題，若無社會共識勢將難以進展。

王耀庭說，核能首先涉及是技術問題，ＳＭＲ技術仍在發展，目前已實際建廠的機組也相當少，以美國為例，也仍在核准設計階段，距離商轉有一段時間，「在這個狀況之下，如何尋求整個社會的共識，我想也是一個大的問題」。

另外，隨著天氣逐漸轉熱，針對今年夏天用電是否將再創新高，王耀庭說， 七月底到八月初這段期間都是用電高峰，尖峰負載預估可達到四千一百萬瓩，與去年七月廿二日的四千○七四點八萬瓩持平。

王耀庭指出，太陽光電現在大約六百多萬瓩，隨著再生能源比率逐步提升，冬天再生能源比率可以輕易達到三成以上；夏天因為用電基底大，所以至少可以維持百分之廿左右。

不過，今天夏天遇上核二廠二號機除役，大潭八號機也還無法併網，外界擔憂用電狀況。台電表示，除傳統機組之外，隨再生能源大量擴增，電力調度模式也與時俱進，目前白天太陽光電多維持五百萬瓩以上的發電。至於夜尖峰用電，台電預估今夏夜尖峰約三千八百萬瓩，也因應採取各項需求面管理措施，創造節電誘因、重塑用電習慣，並透過時間電價尖峰時段挪移等措施，預計可挪移約一百萬瓩用電，降低夜尖峰供電壓力。

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