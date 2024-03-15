彭金隆／閒聊「人生七十古來稀」

人類壽命愈來愈長，二○二二年國人平均壽命來到七十九點八四歲，超高齡社會近在咫尺。談到高齡化社會，對照古今總會想到詩聖杜甫的名句「人生七十古來稀」。眾人對這句話的解讀，大致上應該跟教育部成語典上的解釋差不多，就是字面的直覺「自古以來活到七十高齡的人並不多見」，但很好奇杜甫真正的意思是這樣嗎？古人要活到七十歲真的很難嗎？

會有這樣的懷疑不是沒有道理，你是否發現平常琅琅上口的成語或俗諺，往往現在的理解跟出處本意大相逕庭，常常都是後人為特殊目的斷章取義加工添材的傑作。像常聽到的「不孝有三無後為大」，《孟子．離婁上》寫這句話的本意，是指不孝的樣態很多，而不能盡到後輩的責任為最大；「無後」壓根就跟「膝下無子」毫無關係，堪稱斷章取義的經典；此外《晉書》上的「人生不如意十之八九」，原作本意也不是用來喟嘆人生苦楚或是安慰別人接受挫折之用，而是要積極地勉勵人們，莫因可能失敗而優柔難斷，遇事當斷則斷以免空留遺憾，後來被宋朝詩人辛棄疾移作他用，新的詮釋反而更廣為周知。難怪馬可吐溫要提醒「當你發現自己站在多數人這邊時，就該暫停並開始反思了」。

如深思杜甫「人生七十古來稀」這句話的本意，只解讀成「古人多命短」，確實有頗多疑點。杜甫寫《曲江》二首時年約四十六，距離七十歲還很久，此時感嘆生命不長似乎過早。如果再從前後句「朝回日日典春衣，每日江頭盡醉歸。酒債尋常行處有，人生七十古來稀」看來，確實不像是在討論活到七十歲很稀奇，反而更像是怨嘆官運不濟潦倒難伸有關。

杜甫雖是才學卓倫家喻戶曉的偉大文學家，但仕途卻異常崎嶇，一路功名不取官運低微，終生抑鬱不得志。會在詩中提到他窮困潦倒，連衣服都拿去典當，用來買醉解脫，還四處欠酒債，率性寫出「人生七十古來稀」這段參透人生的金句也很合理。

解釋這句話的本意有許多版本，有一說法與壽命無關卻頗有道理，跟古代的禮儀憲法《禮記》中，對不同人生階段角色設定有關。《禮記》上說十歲是「幼」該上學學習，廿歲稱「弱」該成年加冠，卅歲曰「壯」應成家立業。四十歲為「強」可為官職，五十歲曰「艾」應參國政，六十歲是「耆」應指導後輩，七十歲為「老」該退休傳承。對於古代有志千里官途的仕子，能夠為官一帆風順到七十歲位列極品而光榮隱退，是當時君子文人的夢想。杜甫深處這個時代氛圍下卻抑鬱不得志，最可能就是自我解嘲，感嘆「反正自古以來官場險惡難測，能到七十平順下樁有幾人！」還不如把握現在酒醉微醺，欣賞「穿花蛺蝶深深見，點水蜻蜓款款飛」更愜意！或許這才是杜甫心中真意吧！這也更符合杜甫文學家的人設。

「人生七十古來稀」對照今日早已變成「人生七十才開始」，台灣滿街耆老的日子應該不遠。如能穿梭時光跟杜甫回到長安城，看到景象不會是老人很少，而是年輕人更多。台灣未來面對的挑戰是長者愈來愈多，而年輕人卻日益稀少，這會是問題的關鍵。所以「人生七十古來稀」早已不再是問題，嚴重的少子化，「生人遠比古人稀」才是更大的麻煩。（作者為政大風險管理與保險學系教授兼商學院副院長）