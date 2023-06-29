記者與AI合作…這篇是ChatGPT寫的

這是一篇記者與ChatGPT合作的實驗報導。記者游昊耘、林奐成在世界新聞年會現場聆聽「AI將成為媒體救星或殺手？」論壇，並整理五位講者的逐字稿內容，再使用ChatGPT整理三大亮點。記者發現，ChatGPT能在短短數秒間，精準給出符合論壇重點的答覆。

以下內容由ChatGPT產出初稿，經記者校對、修改而成。

論壇的三大亮點是生成式AI在媒體領域的潛力、管理AI風險的重要性、新聞業與AI的創新結合。生成式AI在媒體領域有著巨大潛力，它可以協助採訪前期調查、新聞摘要等工作；AI還能將報導轉成聲音，並根據不同受眾的需求訂製內容。

媒體運用AI時，也要在風險和潛力之間找到平衡、制定準則和框架，以確保AI具有公平性、可問責、永續性和透明度等四原則。此外，邀請消費者參與也非常重要，特別是年輕一代對AI的期望，將有助於建立更符合社會需求的未來內容。

最後的亮點是新聞業與AI的創新結合，可提供有意義且有趣的新聞替代方案。這需要新聞公司具備創新意識和文化，以應對科技和新聞產業的變革，例如用AI生成逐字稿模型，甚至創造新的商業範例，加速新聞產業發展。