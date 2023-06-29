危機還是轉機？AI當小幫手 但無法取代記者

「和AI一起工作會變成常態」，比利時媒體集團Mediahuis改革總監Ezra Eeman強調AI對媒體的影響力。他與其他專家列舉利用AI作為小幫手的各種方式，但也強調記者仍是新聞寫作的主體，唯有寫出「個人化的故事」才能持續吸引讀者。

生成式AI軟體近來颳起旋風，世界新聞媒體年會邀請多位媒體領袖對談。Mediahuis正嘗試研發可跟讀者對話的機器人，將新聞從靜態的單向文章，轉換成互動式的內容，Eeman說，「人工智慧釋放的規模，讓小型的媒體公司可以提供大量內容，新的模式可以無限創造發布，針對每個通路進行優化」。

丹麥新創媒體Zetland執行長 Tav Klitgaard則強調，小公司需要保持創新活力，因此如何運用AI非常重要，去年開發出逐字稿軟體Good Tape，上市後不僅為公司帶來營收，也解放了記者撰寫逐字稿的繁重工作，「不需要花費精神做這件事，就能把創造力放在其他重要的事情」。

論壇中，英國廣播公司（BBC）技術預測部門負責人Laura Ellis指出，生成式AI在編輯室深具潛力，可用來做前期調查，或是撰寫摘要、擴展文章，「使用AI爬梳資料、回答初步問題，記者再深入調查」。另外，針對不同的受眾，英國廣播公司會使用ChatGPT，對文章做調整，來提供給不同的受眾閱讀。

面對AI時代員工也得跟上新觀念。瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom說，集體開始將AI用於新聞產製，但皆經過測試與優化，同時開課讓員工學習AI，「要確保大家能用共同語言去溝通」。