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建立使用準則…用AI收集資料 不用AI寫文章

聯合報／ 記者林奐成游昊耘／台北報導
多國媒體講者昨在世界新聞媒體年會交鋒討論，有媒體主管強調底線是「不能使用生成式AI來撰寫文章」。（路透）
多國媒體講者昨在世界新聞媒體年會交鋒討論，有媒體主管強調底線是「不能使用生成式AI來撰寫文章」。（路透）

生成式AI旋風席捲全球，新聞媒體應如何運用AI？是否該制定約束機制來「對付」AI？多國媒體講者昨在世界新聞媒體年會交鋒討論，有媒體主管強調底線是「不能使用生成式AI來撰寫文章」，引發與會者熱烈討論。

法國巴黎回聲報—巴黎人報集團總裁暨執行長 Pierre Louette昨表示，該集團制定一份宣言，來界定使用生成式AI的方式，原則是僅使用AI收集資料，但不會使用AI來撰寫文章，也不會用AI軟體來生成圖片，「這是兩個基礎原則，並且就這些原則進行討論」。呼籲要建立使用AI的框架以及「透明度」，意味媒體必須揭露訊息，讓讀者知道內容生成方式。

比利時媒體集團Mediahuis改革總監Ezra Eeman則指出使用AI的道德框架。他認為，新聞產製過程中，若認為某部分的程式碼是重要的，就不要給AI機器人使用。

美國知名雜誌「連線」（Wired）日前也提出其編輯室使用AI的準則。首先，該雜誌不出版任何AI撰寫與編輯的文章，或是影片及照片。第二，允許使用AI建議的標題及社群貼文，但最終仍須由編輯審核正確度，「運用AI來加速產生想法，但不會大幅改變新聞的編輯過程」。

今年6月，聯合國教科文組織（UNESCO）則公布「給新聞教育工作者的AI報告」指出，使用AI應符合四項道德原則：尊重人的自主權、避免造成身體或精神傷害、公平性與可解釋性。

世界新聞媒體年會 社群

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