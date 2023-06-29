救星還是殺手？生成式AI假訊息 恐掩蓋真相

世界新聞媒體年會昨一場「生成式AI是媒體救星還是殺手？」引發媒體領袖熱烈討論，其中生成式AI的內容錯誤率過高、假訊息爆量成為媒體界關注的負面衝擊焦點。比利時媒體集團Mediahuis改革總監Ezra Eeman指出，生成式AI恐導致內容農場的指數性成長，「一切都會被淹沒在噪音之中」。

避免陷入AI軍備競賽

Ezra Eeman指出，任何企業都應避免陷入AI科技的軍備競賽浪潮，以新聞業為例，生成式AI雖然加速媒體產製內容速度，但ChatGPT常出現錯誤或歧視性訊息，如「女性很少擔任醫師、律師、法官等職位」、「黑人經常被視為犯罪者」等歧視內容，媒體不能擅自引用。

Ezra Eeman更警示，未來AI自動生成內容恐占全球內容產業的九成產出，全球媒體都應思考如何透過記者人力產出更複雜、更優質的報導，避免事實真相被生成式AI擾亂，可靠的資訊來源將更為重要。

瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom表示，企業發展AI應投入更多資源建立內部溝通AI準則。在Schibsted集團，不同部門都要接受訓練，共享AI知識，「不用每個人都成為AI工程師，但AI要成為員工間的共通語言」，Schibsted集團已先行建立四大AI使用原則：公平性、可問責性、可解釋性、透明度，確保讀者充分了解如何以AI輔助報導。

法國巴黎回聲報-巴黎人報集團（Les Echos-Le Parisien）總裁暨執行長 Pierre Louette也強調，巴黎人報集團絕不用生成式AI寫報導、創造圖片，他期待歐盟盡速訂出「人工智慧法案」，建立通用性的AI使用準則，「讓人們願意繼續相信媒體」。

新聞編輯室看AI崛起 製表／記者林奐成、游昊耘彙整

諾獎得主對AI提警訊

而諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長Maria A. Ressa昨出席世界新聞媒體年會開幕致詞時，也針對AI的負面衝擊提出警訊。她指出，AI是目前全球最不受監管的產業之一，各國政府應盡速建立監管機制，避免AI快速發展，迫害言論自由，甚至危害個人安全。

「你在網路發布的貼文，AI都會介入學習。」Maria A. Ressa以ChatGPT為例，指出大型語言模型吸取內容的速度呈指數型成長，但「指數成長會帶來指數級傷害」，目前多數政府包括美國、台灣都未針對AI科技制定監管法律，若放任生成式AI持續發展，個人資訊將大幅外流成為ChatGPT的成長基數，衝擊言論自由與個人安全。

歐洲議會今年6月中甫通過「人工智慧法案」立法草案，法案將潛意識操縱、社會信用評分、大規模遠程人臉辨別列為AI領域嚴禁發展事項，此法預計將成為全球第一份監督AI科技發展的官方法案，確保高風險的AI技術發展可受官方政府監督。