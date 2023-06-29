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陸採訪困難 對年輕世代是損失

聯合報／ 記者郭崇倫程遠述洪欣慈蕭白雪林秀姿／台北報導
「紐約時報」總編輯Joseph Kahn。記者林澔一／攝影
「紐約時報」總編輯Joseph Kahn。記者林澔一／攝影

紐約時報總編輯Joseph Kahn昨在世界新聞媒體年會的一場對談會上指出，現在的中國比他以前派駐時壓迫言論自由的力道更強，不僅大幅減少國外記者的簽證許可，對記者和民眾的監控到處都在，不僅在網路上難表達意見，現在受訪者開口傾訴問題的機會也大幅降低。

Joseph Kah曾外派北京及上海，也曾因在中國的報導獲得普立茲獎，昨下午他與路透社(Reuters)媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett的一場對談上，他指出，紐時6、7年前派駐大陸的記者有12人，現在大幅減少，目前僅有2人，對於全球新聞對中國報導的需求來說完全不夠，沒法讓國際更了解中國情況。

本報專訪Kahn，談及他曾駐點北京、上海、香港的記者生涯，他在1989年前往中國採訪六四事件，當時還因此遭中國勒令驅逐；2006年他因報導中國大陸吃案、酷刑等司法體系問題，獲得普立茲新聞獎。

他直言，現在中國大陸對記者的管制氣氛與當年他駐華時差異極大，人民被時時刻刻監控，導致不太願意接受外國媒體記者訪問，「長遠來看對年輕世代是損失」，如果愈來愈多人將赴中採訪視為困難的任務，「我不認為這是一件好事」。

儘管在中國大陸採訪變得相當困難，但Kahn認為，報導中國仍具有全球重要性。紐時現在在中國的人數雖少，但他們還是努力尋找故事。記者在中國遇到的風險不是人身安全課題，而是監控與管制，紐時很希望有更多人能回到中國大陸工作，讓世界能看到這個全球第二大經濟體正在發生的新聞。

Kahn認為，記者採訪議題應成為外交問題，「因為中國對待外國記者的方式，與對待外交官相當類似」，現在所有記者要到中國採訪都得接受中國外交部管控。

世界新聞媒體年會 普立茲獎 紐約時報 言論自由 六四

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