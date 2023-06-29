數位新聞報告 新興社群成主流

英國牛津大學路透新聞學研究所所長Rasmus Kleis Nielsen，昨在世界新聞媒體年會解析「2023數位新聞報告」，指出讀者接收新聞方式改變，臉書獨大的社群風潮不再，YouTube、Instagram、抖音等社群崛起，用臉書讀新聞的人從2016年的42%，下降至2023年的28%；IG則從2016年的3%，上升至2023年14%，YT也在十年內上升4個百分點，2023年達到20%。據調查，使用YT獲取新聞的台灣觀眾從2021年38%，增加到2023年的44%，僅次於LINE的47%。

臉書新聞影響力下降

Nielsen在論壇指出，臉書在新聞傳播的影響力下滑，主因為臉書改變推薦文章的演算法，「希望多推薦親朋好友之間的發文，而不是新聞媒體內容」。他表示，利用臉書及推特等「舊平台」看新聞的讀者說，他們較關注主流媒體，但在IG、抖音等「新平台」上，年輕人更關注名人消息。

抖音則是報告中成長最快的社群媒體。研究所針對全球18至24歲年輕人調查，發現44%年輕人習慣用抖音。

迴避新聞者的各種樣態 製表／游昊耘

年輕族群「迴避新聞」

不過，年輕世代迴避新聞仍是當代新聞危機之一。報告顯示，年輕一代對傳統新聞興趣不高，會主動迴避政治、戰爭、社會新聞等報導，期待更多正向、解方、解釋性報導。

台灣閱聽人信任新聞的比率也下滑，從2017年31%，下降到2023年28%。其中政治色彩鮮明的媒體較不受信任。Nielsen說，台灣的情況是多數自由社會都會出現的現象，大家的看法分散而多元，對新聞持懷疑態度。