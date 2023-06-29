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紐時總編輯：重大新聞的周期是一分鐘

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
紐約時報總編輯Joseph Kahn（左）與路透媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett對談。記者季相儒／攝影
紐約時報總編輯Joseph Kahn（左）與路透媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett對談。記者季相儒／攝影

紐約時報總編輯Joseph Kahn昨天表示，新聞沒有明確的績效指標（KPI），保持多元觀點、基於事實證據的重複報導外，也重視要報導和更多人迫切相關的事，對於重大事件，新聞是「1分鐘周期」，透過即時報導讓民眾即時參與。

曾獲得兩屆普立茲新聞獎的Joseph Kahn昨與路透媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett對談。

Jane Barrett提到，紐時在Joseph Kahn接任總編輯後，付費訂閱成長到近1千萬名用戶。

Joseph Kahn指出，應投資即時新聞報導，用影片及照片等不同形式更密集更新，用時間戳記讓大家知道即時性，立刻跟不同讀者對話、滿足需求，過去傳統報紙可能交稿到出刊是數小時周期，但現在重大新聞是1分鐘周期。俄羅斯烏克蘭戰爭以及俄羅斯政變時，大家都想知道距離莫斯科幾百公里外發生什麼事，即時新聞報導運用人脈、專長等，能直接取得讀者最大注意力。

不過，Joseph Kahn也強調要注重報導獨立性和多元性，媒體公司應以事實證據為基礎來投資和報導，重複投入，以美國大選新聞為例，還是有許多中間選民在意真相。公司也應保障讓記者基於證據能採取各種角度報導，看到分歧、在意真相。

談到AI在新聞實務上的運用，Joseph Kahn說，紐時喜歡用AI做實驗，但對成品會很謹慎，針對AI做報導採取開放方式，但會跟讀者解釋用在哪裡，距離完全使用AI寫文章，還有很長時間。長期來說，AI應用在新聞上是有好處，不過目前紐時還是很謹慎，確保新聞供應鏈不被AI汙染。

世界新聞媒體年會 紐約時報 美國大選 烏克蘭 戰爭 莫斯科 普立茲

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