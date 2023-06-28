滿足受眾需求…強化新聞多樣性 年會焦點

二○二二年美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，新聞編輯室的組成將影響報導品質，愈具多樣性的新聞團隊，愈能創造出豐富多元的新聞報導。世界新聞媒體年會今年參與者遍布全球五大洲、五十七國，講者來自南非、肯亞、印度等各國，將透過對話促進新聞產業的多樣性與包容性。

皮尤研究中心調查對象為全球一點二萬名新聞工作者，僅有三成記者認為所屬機構具有足夠的種族多樣性。

三成四的黑人記者與近三成的亞洲、西班牙裔記者認為，組織中並非所有人都得到公平對待。

此次年會講者橫跨不同國家、性別、種族、語言、年齡，將以不同觀點探討性別、假新聞等議題。

其中，曾獲多項國際大獎的印度自由記者、詩人Ankita Anand將出席「性別新聞尚未開發的潛力」論壇，長期關注性別、勞工、氣候、環境、人權等議題的她，二○二一年因提倡性別敏感報導，被湯森路透基金會評為「改變者（Changemaker）」。

受邀講者之一、南非健康新聞中心Bhekisisa總編輯Mia Malan，近年來因揭露新冠肺炎（Covid-19）對南非的影響而受到國際矚目。在她的帶領下，Bhekisisa因精準、專業的內容，疫情期間訂閱人數增加四成。

她將在「為危機做準備—媒體如何克服大眾懷疑」編輯高峰會中，與多位媒體領袖探討應對疾病、極端氣候等風險同時，如何提升新聞可信度。

南非「索威坦報」（Sowetan）的首位女性編輯Nwabisa Makunga也將參與本次年會。她並不認為自己已打破男性為主導的「玻璃天花板」，編輯室改革仍是漫漫長路。Makunga將在年會上分享如何評估和管理記者安全、心理健康及道德創傷。

此外，面對新聞消費模式轉變的挑戰，全球媒體都在尋求最佳的新聞產製流程。

肯亞國家媒體集團總編輯Pamella Sittoni、印尼IDN Media創辦人暨執行長Winston Utomo，將分別在「新聞編輯室轉型和持續改革」、「創新者與顛覆者」高峰會中，分享如何透過適切的數位工具，以及內容形式，滿足不同受眾需求。