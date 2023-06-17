聽新聞
test
0:00 / 0:00
年輕人「迴避新聞」… 如何吸引Z世代 成媒體新挑戰
迴避新聞（News Avoidance）已是千禧世代、Z世代的趨勢，二○二二年路透數位新聞報告指出，全球近四成的卅五歲以下年輕觀眾刻意不看新聞，如何吸引年輕世代目光已是全球媒體挑戰。世界新聞媒體年會，將邀國際媒體領袖探討如何透過內容轉型、數位工具滿足年輕世代的需求。
資訊太紛擾 只想搜尋關鍵字
路透報告顯示，十八至卅四歲是新聞信任度最低的族群，僅有三成大部分時間相信新聞。年輕族群認為，新聞會對情緒造成負面影響，尤其會積極迴避政治、新冠等報導，這些話題讓人焦慮，無論自身觀點為何，世界都不會因此改變，讓年輕人普遍認為沒有意義。
剛踏入社會的Ｚ世代葉小姐表示，平時幾乎不看新聞，因為資訊太過紛擾，想專注自我、安靜生活。ＩＧ、小紅書、TikTok等社群平台是取得資訊的主要管道，因為內容貼近生活且用戶擴及全球，透過關鍵字搜尋或主題標籤功能（Hashtag）即可找到大量資訊。
二○二三ＡＩＧＣ詠唱者年會教育講者、宜蘭縣中山國小資訊組長林穎俊觀察，許多高年級生一有空就沉浸在短影音中，他曾問班上卅位學生，大多數都不知道總統參選人是誰。
消息來源多 有助防禦假新聞
但也因年輕世代的消息來源比過去更多元，若能善用，將有助於防禦假訊息。政大傳播學院教授蘇蘅表示，近期學生研究發現，台灣年輕人其實很怕長輩被假新聞騙，會想方設法找資訊求證、討論，良好世代溝通對媒體識讀和防堵假新聞氾濫都有幫助。
放眼國際，新聞媒體正積極為吸引Ｚ世代努力，年會邀請獨立數位顧問Dmitry Shishkin、英國新創媒體The News Movement共同創辦人暨總編輯Kamal Ahmed、瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom等講者來台與會，深入討論，創造讓年輕觀眾產生共鳴的內容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言