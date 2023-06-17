年輕人「迴避新聞」… 如何吸引Z世代 成媒體新挑戰

迴避新聞（News Avoidance）已是千禧世代、Z世代的趨勢，二○二二年路透數位新聞報告指出，全球近四成的卅五歲以下年輕觀眾刻意不看新聞，如何吸引年輕世代目光已是全球媒體挑戰。世界新聞媒體年會，將邀國際媒體領袖探討如何透過內容轉型、數位工具滿足年輕世代的需求。 世界新聞媒體年會 製表／聯合報

資訊太紛擾 只想搜尋關鍵字

路透報告顯示，十八至卅四歲是新聞信任度最低的族群，僅有三成大部分時間相信新聞。年輕族群認為，新聞會對情緒造成負面影響，尤其會積極迴避政治、新冠等報導，這些話題讓人焦慮，無論自身觀點為何，世界都不會因此改變，讓年輕人普遍認為沒有意義。

剛踏入社會的Ｚ世代葉小姐表示，平時幾乎不看新聞，因為資訊太過紛擾，想專注自我、安靜生活。ＩＧ、小紅書、TikTok等社群平台是取得資訊的主要管道，因為內容貼近生活且用戶擴及全球，透過關鍵字搜尋或主題標籤功能（Hashtag）即可找到大量資訊。

二○二三ＡＩＧＣ詠唱者年會教育講者、宜蘭縣中山國小資訊組長林穎俊觀察，許多高年級生一有空就沉浸在短影音中，他曾問班上卅位學生，大多數都不知道總統參選人是誰。

消息來源多 有助防禦假新聞

但也因年輕世代的消息來源比過去更多元，若能善用，將有助於防禦假訊息。政大傳播學院教授蘇蘅表示，近期學生研究發現，台灣年輕人其實很怕長輩被假新聞騙，會想方設法找資訊求證、討論，良好世代溝通對媒體識讀和防堵假新聞氾濫都有幫助。