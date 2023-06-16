「日本應研發下個世代的核電」

日本近日因福島核汙水入海引發爭議，中國大陸、南韓等國與日本漁民皆強力反對，讓核能議題再度掀起討論。日本讀賣新聞總編輯前木理一郎接受本報專訪時表示，俄烏戰爭讓日本開始思考能源策略，如何維持穩定且安全的供電相當重要，日本政府思考重啟核電的同時，也應研發下個世代的核電。

日本二○一一年發生三一一大地震前，全國共有五十四座核反應爐，全國百分之卅電力來自核能，核災後民眾對核電的不安感與日俱增，日本政府長久以來的立場是「不考慮新建或改建核電廠」，但日本首相岸田文雄去年八月在能源會議中下令相關單位研擬興建新世代核電廠，同時思考延長現行核電廠的運轉期限，日本核電政策大轉彎。

前木表示，日本三一一大地震之後，國民確實對核電有很深刻的不信任感，但同時，供電不足也讓人民感到不安。日本火力發電老舊的問題一直令人關注，為了減碳和擴大能源供給，日本也嘗試推動綠能，但再生能源容易受天氣影響，對穩定供電來說不是很好的王牌。

前木說，日本和台灣都依賴能源進口，俄烏戰爭爆發後，日本須有能源策略，才能確保供電穩定。讀賣新聞認為，日本要有能安定供電的能源，核電需思考重啟和研發，但要記取福島核災教訓，確保核電的安全性，並強化國民溝通。