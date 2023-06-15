AI兩面刃 內容產業陷3危機

AI為內容產業帶來更多機會，卻也伴隨風險，包含人才M型化、讀者外流、假訊息爆量等三大危機。Google台灣前總經理簡立峰指出，AI可產出六十分的內容品質，人才及格標準會拉高到八十分，以翻譯為例，人才要翻得比AI更好才會被選中，前端競爭更激烈，但不會用AI的人才競爭力也會大幅下滑，加劇人才M型化。

簡立峰進一步指出，生成式AI會改變內容產業的既有商業模式，ChatGPT整理大量網路資訊，新聞內容也是素材，搜尋引擎、社群媒體的導流效果不再，新聞網站流量將大幅外流，即時新聞也會走向凋零。

AI也讓造假變得更容易，網路將充斥更多真假難辨的訊息。政大新聞系助理教授李怡志表示，使用者如果無法信任眼前的資訊，沒有人願意為高品質新聞付費，記者社會地位降低，新聞產業將陷入品質低落的惡性循環。

世界新聞媒體年會將邀請紐約時報總編輯Joseph Kahn、Google新聞副總裁Richard Gingras、路透社媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett等人來台與會，了解AI對內容產業的衝擊與影響。