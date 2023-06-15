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國際媒體導入AI 展開轉型競賽

聯合報／ 記者游昊耘／台北報導
世界新聞媒體年會六月底登場，生成式AI如ChatGPT對內容產業的衝擊影響，預期將成為全球媒體領袖的討論焦點。（路透）
世界新聞媒體年會六月底登場，生成式AI如ChatGPT對內容產業的衝擊影響，預期將成為全球媒體領袖的討論焦點。（路透）

ChatGPT在全球颳起旋風，國際媒體已展開一場AI轉型競賽，藉由AI技術改造內容後台、提升內容曝光、改變新聞呈現等創新方式，盼站在AI世代最前端，提供讀者最需要的內容。

BBC內容針對讀者模組化

BBC是走在最前端的媒體之一。BBC產品經理David Caswell今年二月指出，BBC已革新內容管理後台，創建以AI技術為底的Optimo系統。該系統將內容模組化，編輯可針對系統細分的讀者族群，將同主題內容重組為對應讀者群的報導，預計明年二月應用於全公司。

去年的英國地方選舉，BBC就成功產出對應不同地區、年齡的報導。David Caswell說，系統可自動針對四個地區蘇格蘭、英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭產出客製報導內容；面對愈來愈多不了解歷史脈絡的年輕讀者，系統也會在頁面加入事件時間軸。

比利時媒體集團Mediahuis二○一七年在內容後台導入AI後，也發現內容曝光成效大幅提升。Mediahuis旗下荷蘭日報「De Telegraaf」主編Paul Jansen今年二月指出，AI選的新聞點閱率比編輯選擇的新聞高出百分之廿五，主題多元性也比人工選擇提升一倍；德國新聞網「Aachener Zeitung」導入AI自動推薦報導的「繼續閱讀」功能後，讀者平均停留時間也上升百分之五，每個月增加三萬瀏覽次數。

ChatGPT自述對新聞業的危機與轉機 製表／游昊耘
ChatGPT自述對新聞業的危機與轉機 製表／游昊耘

瑞典研發將文字轉語音報導

瑞典Schibsted集團IN／LAB負責人Agnes Stenbom也在去年底演講指出，IN／LAB研發將文字新聞轉成使用者更好消化的語音報導，並摘錄長篇報導的重點，放在歐美年輕人愛用社群Snapchat，擴大讀者族群。

聯合報與世界新聞出版協會（WAN-IFRA）共同主辦「世界新聞媒體年會」，這些媒體領袖，包含英國BBC技術預測部門負責人Laura Ellis、比利時媒體集團Mediahuis改革總監Ezra Eeman、瑞典Schibsted集團IN／LAB負責人Agnes Stenbom等人，都將抵台探討AI世代的最新媒體趨勢。

▌延伸推薦：

2023世界新聞媒體年會官網

世界新聞媒體年會 BBC ChatGPT 新媒體

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