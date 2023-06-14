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地緣政治變局 媒體3個警覺
現在新的地緣政治變化已經開始，可是媒體所處的環境，已今非昔比，越來越艱困，除了面臨經營的挑戰，還要增加採訪成本，滿足讀者、觀眾的需求，更有其他的競爭者：網路謠言、假新聞，伺機把自己的受眾搶過去。
媒體雖面臨諸多挑戰，但是傳統的職責依然存在。針對地緣政治變局，媒體應有三個警覺。其一，媒體受眾已是全球化，不再有語言障礙，單純迎合民族主義的情緒不可能持續，譬如在烏克蘭戰爭中，俄羅斯民眾不可能只聽俄媒的宣傳；同樣地，西方媒體也必須參考不同消息來源，例如北溪管線被炸，基於不同動機，就有不同研判，很難一手遮天，完全聽信一方。
其次，新聞自由是全球規範，媒體提供公正、中立訊息的限制已減少；但為了經營獲利，媒體受到點擊率與銷路的限制，譬如外國記者到台灣第一個問題就是「你覺得中國什麼時候會打台灣？」這不是蠢問題，近期所有國際媒體報導台灣時，都用烏克蘭戰爭的角度看台海衝突，以高水準自豪的英國「經濟學人」一年內已就此做了三次以上封面故事。不斷誇大中國入侵台灣有銷路考量，然而恐怕會成為自我實現預言的風險。
最後，太注重地緣政治，往往誇大了國際因素，而忽略內部政治的重要；譬如西方媒體往往把烏克蘭抵抗俄羅斯入侵視為「民主對抗專制」，推崇烏克蘭人奮勇精神，稱讚澤倫斯基是民族英雄，但烏克蘭政治過去在歐盟眼中是貪汙腐化，本來遠遠不夠資格申請加入歐盟，現在破格讓烏克蘭申請，烏克蘭真的脫胎換骨了嗎？
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