00948B月配息又發行價10元…顯然要跟00937B打！專家：買債券考量不會是價格

首先回顧一下美股情況，在財報季結束之後，5月份的美國股市大致上漲跌沒有先前劇烈，維持在盤整階段，主要指數：道瓊+0.44%、標普0%、納斯達克指數-0.18%、費城半導體指數+0.12%；台積ADR則一軍突起，上漲1.76%！

債券市場方面，除了美國國債需求仍然強勁之外，公司債也大量發行拉抬了美國國債殖利率及美元指數，因此昨天的美債殖利率跟美元都是收漲的，1美元也正式再次突破155日圓關卡。

而在債券需求強勁下，以及「預期」今年底以前仍有1~2碼的將息空間，台灣的投信業者也持續銷售債券ETF，除了先前熱銷的群益投信00937B之外，中國信託投信也推出00948B，二者一樣都採「月配息」，並且有收益平準金機制。

00948B這檔更是將募集價格訂在10元，顯然是想要繼00937B外，再度吸引一波小資族投入債券ETF的目標。00948B的全名很長，叫「中國信託15張期以上已開發市場投資及優化收益ESG美元公司債券ETF基金」（簡稱：中信優息投資級債）。

女子稍微看了一下官網的介紹配置國家雖然美國佔了8成，但是「成熟國家裡」包含了加拿大、英國、西班牙都佔了約5%左右，加拿大跟英國女子是相對比較安心的，一來世加拿大跟美國連動比較大；再者是英國也陸續已經有降息的聲音出現。不過西班牙就女子的觀察，以及IMF預測2024年西班牙將為歐元區通膨最嚴重國家之一，西班牙的債券可能是女子比較猶豫的點。

因此回到結論，女子自己的債券投資方式並不會以「價格」為考量（考量價格的可以定期定額就好），而是會以「投資區域」或者「債券票面息率」來看。

而現在投資債券當然是為了「領息」、「等價差」，因此女子手上的部位還是以美國國債或美國公司債為主。

這邊也順便曬一下女子3月份元大投資級公司債（00720B）的配息通知書，不少投資人都會A公司債券ETF買一二張、B公司債券ETF買一兩張，最後就是每次配息拿幾百塊才在嘆「無感」。

所以女子還是會傾向「不一定要選月配息」（除非你持有本金很高，選月配息領到自己還是有感），再來還是回到「債券投資國家」來看，美國女子還是覺得是相對安全的。

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