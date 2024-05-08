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緊抱下半年降息信念 9檔債券ETF受益人增加逾萬人
雖然近期美國通膨數據下降趨勢不如預期，但因聯準會也表示不太可能再升息，且下半年啟動降息預期仍高的前提下，持續吸引投資人投入債券ETF布局債市行情，觀察近3個月以來，共計有9檔債券ETF受益人數增逾萬人，且均為長天期債券ETF。
近3個月來受益人數增加最多的債券為00937B，增加近9.5萬人，其次為00687B、00679B，受益人數增加逾6萬人、00933B受益人數增加5.1萬人；另00857B、00942B、00720B、00795B、00751B等受益人數增加均超過萬人。
近3個月來受益人數增加較明顯的多為長天期債券ETF，群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，吸引關注穩健收益與搶攻資本利得的投資人。
曾盈甄指出，最新聯邦公開市場委員會FOMC會議決定維持利率不變，但因聯準會年內仍具降息可能性，加上經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，資產品質佳的投資等級債可吸引訴求穩健配置的資金進駐。
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