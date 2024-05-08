00929最多持有幾張免繳稅？ 達人設想「3情境」：會更有動力大膽放心買！

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。中央社
台股。中央社

投資幾張00929不會扣二代健保跟稅

對於平常當花則花，沒有存錢意識的雪友來說，五月是可怕的報稅月。

有雪友詢問投資幾張00929要繳納所得稅、二代健保費？

今年要繳多少稅其實已經一拍二瞪眼了...線上報稅軟體輸入資料就知道要繳多少，一塊錢都逃不掉，現在能做的就只有按下一步、下一步，然後結束。

我們要未雨綢繆，今年要為明年準備，財經雪倫幫雪友製作一張投資幾張00929不被扣二代健保跟稅的表格雪友可以收藏這張表格，預估一下今年可以多買到幾張喔！

在回答之前，我們先對ETF的配息組成有大概的認識：

來自「54C 股利或盈餘所得」就要繳稅，單筆股利二萬元以上要再繳二代健保補充保費

來自「76 國內財產交易所得」、「資本公積」或「收益平準金」不用繳稅也不用繳二代健保補充保費。

也就是說如果ETF配息來自「54C 股利或盈餘所得」我們就要思考稅及二代健保的問題。

我們從00929今年1-3月的收益分配公告來看，股利所得占比最高是2月份將近30%，占比最低是3月份約4.4% 平均占比約在15% 利息所得占比皆為0。

財經雪倫自製一張表格依照1-3月公告換算出來每張00929的股息所得金額，以及所需投資張數。

如果我們抓平均值來看一張00929股息所得金額約27元，投資730張才需要被扣二代健保費，就算我們用今年公告的最高值計算一張00929股息所得金額約60元好了，投資333張以上才需要繳納二代健保補充保費。

如果雪友採的是股息合併課稅 （計算方式是所領的股息用8.5%計算稅額），每一戶抵減稅額上限8萬元，換算下來股利所得94.1萬元以下，免稅。

雪倫用三個情境設想在股利所得94.1萬元以下，投資幾張00929可以免稅：

年度免稅額約94.1萬

沒看錯！如果只投資00929一檔，我們用平均值計算大約投資2,800張免稅，若用高值計算投資1,300張免稅！

只想動用1/2年度免稅額約47萬

如果投資00929占比50%搭配其它個股、ETF，我們用平均值計算投資大約1,400張免稅，若用高值計算投資650張免稅！

只想動用1/3年度免稅額約31萬

如果投資00929占比33%搭配其它個股、ETF，我們用平均值計算投資大約940張免稅，若用高值計算投資430張免稅！

看完後，是不是覺得有動力可以大膽放心買呢？

提供給有需要的雪友參考喔

ETF每次配息金額的組成不一定，要以投信公司最後的配息公告為主喔。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 二代健保補充保費 所得稅 收益平準金 月配息

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