00878配息0.51元！掛牌4年受這類投資人青睞 達人盛讚：適合長期持有

台股的高股息ETF不斷地推陳出新，四月份又推出了3檔月月配息的高股息ETF，近幾年高股息ETF會變的這麼受歡迎，各家券商持續推出各種不同選股邏輯的高股息ETF，這股高股息風潮，其實都是從2020年國泰投信推出的00878開始的。

過去只要提到高股息ETF，第一代表就是過去最知名的元大0056，但00878首推季配息的配息方式，且頭一次加入了收益平準金機制，讓高股息ETF的配息頻率增加，也穩定了每一季的配息金額，一推出後就受到股民瘋狂追捧。

00878成立至今將近4年，以2024年4月底時統計的台股ETF受益人數，00878依舊以近125萬人穩居第1名，基金規模以2600多億排在第3名，僅落後第2名的0056約173億，有可能在幾個月內超越，成為台股受益人數最多，資產規模最大的高股息型ETF。

00878今年第2季配息金額也出爐了，每受益權單位預計配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高，以4月30日收盤價22.26元換算，單季配息殖利率為2.29%，年化配息殖利率可上看9.16%。

我們簡單複習一下00878的選股邏輯，這檔高股息ETF首重的是符合ESG條件與過去有穩定配息紀錄的企業，於2020年7月掛牌，在每年的2、5、8、11月配息，持有30檔成分股。

企業須符合ESG評級BB以上，市值大於7億美元，近四季的EPS為正，之後以各期現金股利率排名，排除最後10%之股票，再依股利分數排名挑選前30檔。股利分數是以近12個月年化股息殖利率佔25%，近三年平均年化殖利率佔75%來統計，這樣可避免景氣循環股。

這檔ETF的可分配收益分為兩項，第一，投資所得之現金股利、稅後利息與收益分配在扣除成本費用後，即為可分配收益。第二，投資之已實現資本利得扣除資本損失與費用後，如為正數時，亦可併入可分配收益。

簡單說，00878並沒有限制當淨值低於發行價時，不得分配已實現資本利得，這與近期分享的00943、00944與00946的規定大大不同。

00878於4月中時的前十大成分股分別為華碩、仁寶、大聯大、緯創、聯發科、英業達、聯強、廣達、可成、與瑞昱，最大的成分股佔比5%，第十的成分股佔比3.77%，即使是排最後的第一金也有佔比2.18%，可說各成份股的權重比例都沒有相差太多。

產業分布比重較多元，也很符合2020年剛成立時的特性，電腦與週邊設備佔30%，其次是金融保險22%，第三是半導體業17%，電子通路佔8%，通信網路業也有5.6%。這比較像是過去追求產業分散的高股息成份股，不像近期推出的9字頭高股息ETF，雞蛋都壓在同一個籃子，大量集中在波動大的電子與半導體類股。

在配息紀錄方面，自2021年開始的配息，每一季換算當時殖利率都有1.5%以上，穩定的配了3年，最近一次配息每單位更預計配出0.51元，一口氣提高到2%以上，換算年化配息率破9%，讓百萬投資人大大驚喜。

依據投信官網資料顯示，統計至3月時的含息累計報酬率，自成立以來為88.43%，最近一年的累積報酬率為41.01%，股價長期向上，讓投資人實際獲利入袋，歷年變化也可以參考截自Google Finance的圖片。

再來看看目前前十大成份股的過去8年配息紀錄，我們可以看到前十大成份股還是都以電子產業為主，大部分配息都介於5%至7%之間（55%），只有13%超過7%，幾乎都集中在2021年電子類股表現特別好的時候，有35%比例配息不到5%，大多是因為過去的聯發科與瑞昱。

2022年有4檔股利率不到5%，主要是因為這幾檔在2023年要配息前股價大漲，導致換算當時高漲的股價後的殖利率變的很低，雖然看起來殖利率不到5%，但股價漲幅卻很多，這同樣也反映到00878的價格，從2023年年初開盤的16.15元，上漲到8月份最高點達21.98元，漲幅36%。

總結，這檔國泰永續高股息ETF（00878）主打企業永續經營與有長期良好配息能力，在掛牌近4年後來回顧，過往的配息紀錄相當穩定，也持續向上，成份股的往年配息紀錄大多也屬良好，產業分布多元，扣除電子與半導體產業，其他行業的權重佔比還有37.88%，最大成份股權重也只有5%，沒有特別傾斜到特定產業或個股，整體配置均衡。

雖然不是目前配息率最高的高股息ETF，也不是月配息型，但想要能長期穩定領現金股息，也不想成份股大幅偏向特定產業的投資人，參考其過去紀錄，我認為00878還是一檔適合長期持有的高股息型ETF。

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