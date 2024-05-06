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00878、00713、00929…一季股息多領8萬！ 存股哥：我做了這「兩件事情」

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

2/1時槓桿哥算過我今年第一季股息領4萬多，第二季則是領12萬多，月月配現金流一季增加8萬元，統整一下股息大幅增加的主因就是我做了以下兩件事，讓股息持續往上暴衝。

當然市場上幾支主流高股息ETF的配息越來越多也有關係，如果殖利率仍維持在過去的6%-7%，那我也沒有辦法一季領到這麼多的股息，殖利率高、股價又能穩定成長就是存股人最樂見的走勢嘍。

第一件事：資金集中

如果要讓月月配現金流的威力更強大，那就得讓資金更集中才行，所幸當時手上的台中銀跟興富發帳面分別賺了33萬、14萬，於是毅然決然停利出清全轉高股息。

雖然現在回頭看，這兩支股價都比當時出清時更高，尤其是興富發，比我的賣出價40元又多了7元，現在是47元，光價差獲利少了20多萬，會覺得可惜嗎？一點都不會。

因為誰也沒有辦法預測未來，我仍認為當時的決定是最好的決定，我不是不看好過去持有的標的，只是隨著自己投資的歷程不斷增加，做出最適合自己的調整而已。

而且停利出清還可以順便體會一下存股人的浪漫，就是股息價差一起賺，存股不是死存不賣也不是左手換右手，只要股價持續成長，透過長期持有、股息再投入，你就能一起體會存股人才懂的浪漫。

第二件事：增貸70萬

最簡單粗暴的方式，就是直接增加槓桿、拉高本金，我仍選擇用股票質押的方式，畢竟質押的好處比信貸多出太多，繳息不還本、資金來源便利、利率低等等等，這個要聊的話又要另外發一篇文了，這裡就先不討論太多。

總之我用質押再拿了70萬繼續買高股息ETF，目前整戶維持率約217%，至於4月中的那波千點跌幅、單日最大跌點讓我的維持率下降多少呢？答案是5%-6%沒錯最低就到212%那附近而已，根本都還沒跌破210%。

我質押的標的是穩健型的高股息00878、00713，還有超級質押神股第一金，股價相對抗跌也就代表維持率能不太受大跌的影響，且我的槓桿沒有全開，保持在200%以上的維持率才能讓我安心睡覺領股息。

現在是月月配現金流，一季平均領10萬股息應該問題不大了，接下來我還是很想組週週配，但這要看00939、00940給不給力了，目前股價偏弱勢，股息也還未知，希望過陣子它們能跟同為月配的00929一樣強勢。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 2892第一金 槓桿 殖利率

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