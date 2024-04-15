00939、00940跌夠了沒還能站回發行價？ 專家：「量價關係」曝答案

中東局勢緊張、美國遲不降息，使得台股指數高檔變盤的疑慮加深，再加上00939、00940的股價遲遲站不回發行價格，不禁讓人擔心昔日被投資人追捧的高配息ETF，是不是已經變成末日黃花？

00939、00940的股價還會再跌嗎？要回答這些問題，不妨從股市投資人常用的「量價關係」來找答案，雖然不能說是100％準確，但是至少會讓忐忑不安的心裡有個「漲 or 跌」的譜吧！

量，是指成交量的變化； 價，是指股價的漲跌。

所謂股市的「量價關係」就是從個股的成交量増減情形，推算未來股價的漲跌趨勢。而這種股價的推算及預測，都是建立在「量比價先行」的基礎上，從來都不是「價比量先行」喔！

為什麼是「量比價先行」呢？

舉例來說，重機車手大力催動油門的汽油，才能讓重型機車飆上時速130公里／小時的破表速度，這個汽油就像是個股的成交量，重機的時速就像是個股的價格，只有汽油催落去（成交量増加），重機的時速才會提升上去（股價上升），絕對不會是重機時速先飆上去了，才接著帶動汽油的消耗啊！

觀察一掛牌就跌破發行價的00939、00940這兩個難兄難弟上市交易後的量價關係，不脫離以下四種情形：

量增價跌

代表想賣出ETF的人比想買的人多出很多，即使是賠錢也要賣掉手中剛申購而來的00939、00940，所以股價才會一開始就跌破發行價。這個情形正是這兩支ETF第一天掛牌上市交易的實際狀況啊！

也代表股價後續再跌的機率是比較高的。

量縮價跌

00939、00940上市掛牌交易後的一個禮拜之內，就是出現了這種「量縮價跌」的情形， 代表買、賣00939、00940的人都漸漸變少，此時股價原有的跌勢也會慢慢止穩，除非遇到新的利空消息，例如現在的中東危機升溫，否則就算股價有所下滑，應該也跌不到哪裡去了。

量縮價漲

當00939、00940的股價跌破發行價到某個程度（每個人心中各有一把尺）之後，總會有些投資人覺得「股價跌得夠低」了吧！

最近4月以來的8個交易日，00939、00940賣出的人就明顯變少，成交量也跟著逐漸縮小，此時這兩個ETF的股價卻能慢慢上升，表示認同此時00939、00940的股價是合理的、適合買進的人越來越多，也代表股價未來繼續再上漲的可能性是存在的。

量增價漲

一旦出現前面說的：00939、00940買進的人越來越多（可能要等到配息數據明確一點...），再加上突然攪局的中東戰事危機能夠適時解除的話，成交量就會慢慢上升、股價也就跟著緩步上漲，而出現「量增價漲」的局勢。

以上四種個股走勢的量價關係，算是最基本卻是蠻重要的看盤學問，但是投資人也不能太拘泥於這些數據變化，因為採用「日均線」或「周均線」算出來的量價變化也可能有所不同；或是來個伊朗空襲以色列，數據變化就全部得重新算起了，所以ETF的量價變化完全看自己喜歡短期操作、還是中長期買賣而定囉！

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