00940擁三特點使其成為吸金王！ 分析月配息ETF「3個詬病的缺點及4優點」
【文．師慧君】
近來散戶們閒聊時的第一句問候語幾乎都變成：「你買00940了嗎？」這檔由元大投信發行的月月配ETF—元大臺灣價值高息，堪稱「超級吸金王」，短短5天募集到1,752億元資金，還未上市就超車元大美債20年（00679B）和復華台灣科技優息（00929），空降台股規模第5大ETF寶座。
台股高點發行 00940恐陷「破發」危機
為何00940會掀起現象級的申購熱潮？究其原因，主要有3點：
1.發行價僅10元，較一般ETF發行價15元低，更因被冠上「銅板價」宣傳口號，讓許多投資小白與「老白」誤認便宜而搶買；
2.以「巴菲特價值投資」作為行銷重點之一，使民眾產生投資該檔ETF即能獲得與股神巴菲特相同績效的預期；
3.月月配息，正對市場上廣大「月配控」的口味。
然而事實上，ETF的漲跌取決於成分股的漲跌，而ETF發行商（即投信公司）是在募集完成之後，才開始買進成分股，目前台股在2萬點上下徘徊，許多個股也來到相對高點，這也代表00940的成分股都是買在相對貴的位階，股價回檔機率大。若00940上市時成分股下跌，其股價就有可能跌破發行價10元，而在募集期間申購的投資人，就會面臨短線的虧損。
其次，從00940的選股邏輯來看，和真正的「價值投資」其實有不小差距。所謂的價值投資策略指的是買進價值被低估的好公司，也就是「股價低於內在價值」的績優股，但00904主要以市值、流動性作為初階篩選門檻，未必能涵蓋股價位於便宜價的公司，即便其基本面篩選指標納入了本益比，但也僅是從選股池中選出「相對便宜」的股票，其最終的成分股排序和權重分配，仍是以股利率為核心，和其他高股息ETF並沒有太大差別。
月月配優缺點一次看 退休族更適合買進
至於月月配這項特點，對投資人來說究竟是不是好事？答案會因為投資人本身的能力、心態和需求而有所不同。
首先，月配息ETF最為人所詬病的缺點有以下3個：
1.只是將配息平均分攤到12個月發放，總配息其實並未增加，不如一次發放較好；
2.每次配息後淨值都會下降，若投資人未將股息再投入，就會減低複利效果，使總報酬率變低，但股息再投入須額外付出交易成本，也會侵蝕獲利；
3.若交割銀行與ETF保管銀行不同，每次配息時都須負擔10元的匯費，對投資金額不高的人來說，該費用占配息金額的比例可能很高。
不過，月配息ETF也有以下4個優點：
1.投入後每月都有現金自動流入，不用再自行分配預算，可以「無腦存無腦花」；
2.因每次除息金額小，填息缺口也較小；
3.配息次數多，方便將每次配息金額控制在2萬元以內，可節省二代健保補充保費；
4.對投資新手而言，每月持續領息有利於增強投資信心。
綜觀來說，月配息ETF更適合已退休或即將退休、需要固定現金流，且對資金控管較不在行，或是不容易維持長期投資紀律的人，但若是年紀尚輕的族群，更宜選擇成長性較高的ETF，不應以配息為首要考量。
此外，投資人也須特別留意ETF的配息來源。為了防止業者濫用收益平準金來拉高ETF配息率，金管會於今（2024）年初公布收益平準金4原則，規定ETF實際配息率不能超過追蹤指數的配息率，且須優先配發股利與資本利得，並在滿足一定條件時才能動用收益平準金。若ETF的配息來源有很大占比來自收益平準金，待新制正式上路後，配息有可能因此下降或變得不穩定。
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