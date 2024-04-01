00940上市破發是血流成河？ 專家不認為：對大多數投資人來說是天大的好事

萬眾矚目的 00940在4/1上市，雖然有很多人想要看到血流成河，00940上市就破發，但我認為這對多數投資人來說，反而算是天大的好事，甚至根本不會有甚麼血流成河。

原因很簡單，許多人把高股息ETF當成定存，已經變成了一種信仰，這種信仰會讓資金源源不絕進入台股。

就算高股息ETF下跌，該狀況在這些投資人眼裡，只會變成殖利率提高，除了會逢低買進，甚至還會呼朋引伴進場。

說真的，這對多數投資人來說都算好事，因為這意味著資金愈來愈集中在高殖利率股，做當沖、波段的投資人可以賺價差，ETF基金經理也可以賺資本利得，可說是多贏的局面。

不過，我認為最大的好處是選股將變得更容易，因為高股息ETF的主要選股邏輯，是篩選有著良好流動性、高殖利率和穩定成長的個股，分別對應的就是市值、殖利率和ROE，三個濾網處理一下後，馬上就能縮小選股池，甚至還有望挑選到下一棒的高股息成分股。

總之，台灣人新的信仰已經誕生，也意味著台股更無法脫離ETF，而更多人加入資本市場不會是壞事，反而能創造更多投資機會。

當然，我過去也提醒過大家，這也是很多人擔心的，也就是大量投資人剛加入股市，很容易助漲，但也容易助跌，因為這些投資人不熟悉資本市場，可能會被較大的波動嚇到。

然而，希望投資朋友別忘了，股市大幅回測一直都是小概率事件，雖然總有一天會發生，但在這個小概率事件發生前，更該注意的是股市已經走了多遠。

如果一直擔心股市大幅回測，選擇站在場外，也等於把投資機會都排除在外。

所以說，盡早加入市場很重要，如果擔心股市大幅回測，該做的就是風險控管，尤其是在市場不確定性大增時，應該降低槓桿和提高現金比例。

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