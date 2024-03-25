半導體+高股息+複製00919策略=00927！ 存股哥：優點是沒有獨大台積電（2330）

之前我提到會開始介紹目前市場上還不錯的ETF，剛好這陣子台股搭上AI及半導體熱潮，在3/8首次達到2萬點，雖然當天最後沒有成功站穩，但我認為半導體題材仍是未來推動台股的強大動力來源。

後來我發現有一檔季配ETF結合半導體題材加上不錯的配息，而且選股策略複製00919模式，感覺可以跟老鐵們分享一下，就是00927群益半導體收益，具體我看到哪些優點？且聽我娓娓道來。

00927的三大超能力

三大超能力分別為高息力、填息力、成長力。00927有著不輸當前熱門高股息ETF的配息，以目前的配息預估，年化殖利率其實也有6%-7%左右。且它的填息力非常強，近兩季都在五個交易日內就完成填息。重點是00927有搭到半導體題材，股價反應比大盤更加強勢。

半導體題材+高息

前面開頭也有提到，00927除了半導體題材之外也有高股息，可能大家會覺得半導體的殖利率就是比較低，但我看它前兩季配了0.22，近一季配了0.36，不說還以為它是傳統型的高股息ETF，而且主力成分股台積電才2%-3%多，00927還可以配到6%-7%。

護國群山

成分股組成單純，就是組具獲利能力的上市半導體公司，再依據殖利率、股息發放率挑30檔成分股。我覺得00927的選股有個優點就是，沒有讓台積電獨大，甚至比例還略低於聯發科，這樣的好處是不會讓單一個股過度影響ETF到股價，ETF就是要盡可能讓風險更分散，單一個股獨大的話就失去買ETF的用意了。

複製00919高股息策略

00919的強勢表現大家有目共睹，群益投信就把相同的策略複製到00927上，5月精準半導體高股息個股，12月挑股息、成長性具有潛力的個股，除了要高息也要有成長性，目前看來確實是有抓到半導體題材，也有不錯的配息。

以上就是我觀察00927後，跟老鐵們分享的心得，ETF真的沒有絕對的好與壞，最主要是你喜不喜歡這支ETF的選股邏輯跟配息策略，也希望經過我的整理，能幫各位更能認識00927這支相當有潛力ETF。

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