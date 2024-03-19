為何要選擇00857B？美國公債20年都一樣 專家：有較大機率買到「便宜的」

目前還是投資美債ETF的好時機嗎？理財達人怪老子認為答案很簡單，遲早都要降息的，何不現在買！心態上用以配息為主，價差為輔，就可以讓風險降到最低。

怪老子說明，目前殖利率還維持在高檔，這時買入長天期美債ETF，只要持有就可以鎖住買入時的殖利率很長一段期間。

怪老子說即便無價差可圖，年化報酬率也相當於到期殖利率。更何況，只要降息就一定會有豐厚的價差，至於是3個月後降息，或者1年後才降息就不用太在意了，畢竟這是到手的鴨子跑不掉的！

「永豐投信發行的美債ETF，證券代號00857B，去年全年度年化配息率竟然高達4.73%，比其他20年期美債ETF都還要多。今年第1季配息金額0.351元，年化配息率將近5.5%，除息日3/21，最後買進日3/20，喜歡配息的投資者，可別錯過喔。

元大00679B追蹤ICE美國政府20+年期債券指數，而永豐00857B也是追蹤相同指數，對了一下持有的40檔成分債券，確實全部都一樣。坦白說，其實00679B也沒有不好，只是常常出現溢價問題，圖一是最近30日的折溢價，藍色長條是元大00679B，橙色長條是永豐00857B，很明顯的可以看出永豐00857B折溢價穩定多了。折價就是市價比淨值還低，而溢價就是市價比淨值還要高，也就是會買貴了。同樣要買長天期美國公債20年，永豐00857B有比較大的機率買到便宜的。」

圖一：00857B折溢價比00679B低許多

資料來源：MoneyDJ 製圖：怪老子

以下是摘錄自永豐投信網站，怪老子解釋，00857B的平均到期殖利率4.34%，平均票息率2.75%，平均到期期間24.86年。代表如果持有這些成分債到期，相當於每年可以有4.34%的年利率。然而成分債到期日只要低於20年，就必須要賣出，再買入較長天期的公債。然而，這只是用較短天期的成分債券，交換較長天期的成分債券，交換時殖利率是相同的，有效到期殖利率不會因為期中的債券交換而改變太多。

圖二：00857B持債特性2024/2/29

資料來源：永豐投信官網

怪老子說，而若是眾所矚目的美國聯準會降息，能可以有多少價差賺，可以用升息以前的殖利率來推估。是00857B的股價走勢圖，2020年疫情前的殖利率維持在2.32%以下，疫情後殖利率下降至最低點1.52% (2020/3/9)，也是股價的最高點。之後出現通貨膨脹問題，殖利率一路上升至5.18% (2023/10/23)，也就是價格最低點。後來聯準會停止升息，價格就先上漲一波，導致殖利率下降至目前的4.34%。從圖三走勢圖看出，這次上漲只是小反彈，離過去的殖利率水準還有一段距離，也就是很大的價差可賺。

想知道殖利率若回復至過去的水準，會有多大價格漲幅，只要將圖二的00857B看成一檔債券，用Excel的PV函數，就可以算出百元價，公式為：

=-PV(到期殖利率/2, 年數*2, 100*票息/2, 100)

00857B票息2.75%，到期年數24.86年，到期殖利率4.34%，用公式算出來的百元價為75.963美元 [=-PV(4.34%/2, 24.86*2, 100*2.75%/2, 100)]。若殖利率降至疫情前2.32%，還有2.02%的空間，百元價會上漲至108.089美元，漲幅為42.3%，這可不是一個小漲幅呀。若是殖利率降至疫情最低1.52%，還有2.82%的空間，百元價可是會到125.385美元，漲幅為65.1%。

圖三：00857B還有多少漲幅

資料來源：yahoo財經 製圖：怪老子

怪老子強調，配息可以穩穩到手，價差是可遇不可求。投資很簡單，只要有穩定的配息，就能夠立於不敗之地。只要這時候買入長期持有，即便沒有價差可賺，每年也有4.34%年利率的利息收入。更何況，降息只是早晚的事，只要耐心等待就有。

怪老子提到前不久前聯準會只不過停止升息而已，美債ETF價格就上漲了一波，當聯準會宣布延後降息後，就又回檔了。這時候應該要感謝聯準會延緩降息，讓之前還沒上車的，還有最後的機會，不要等到確定降息，那時候就太晚了。