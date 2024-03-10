00940不只10元這特點…如此熱門的「4大原因」！ 一年兩次調整成分股

大家好，你的鐵蛋又來了

鐵蛋不斷收到私訊問我：鐵蛋鐵蛋，三月即將要上市的00939、00940可以買嗎？

來寫寫ETF元老發行投信，近期要募集的月配ETF聲量最大的，元大所發行的 00940 元大台灣價值高息。

這檔ETF還未上市，就引起一番討論，就連平常沒什麼在討論股票的同事，也會提到00940！

為什麼會造成這一波炫風呢？

鐵蛋做了些功課，頗析了以下幾個重要原因：

1.股神巴菲特的價值投資理論

這是什麼？巴菲特曾說「無論我們是在講襪子，還是股票，我都喜歡用低價買到高品質的商品」

也就是說價值投資，是在找有其實力但價格被市場低估的優質企業。

2.入手價格親民，發行價10元，小資族群可以月存一張為目標

3.真・高股息，標的指數平均殖利率達8.6%

4.搭上月月配風潮，穩定現金流，月初直接跟薪水同步加薪

當然，不是所有ETF通通都好，要看看他的選股邏輯及成分股，你認不認同？

我們來看看，這檔00940元大台灣價值高息的基本資料，以及所追蹤的指數如何編制？

指數採用臺灣價值高息指數編制，以本益比合理、自由現金流量穩定、負債率低、ROE高、EPS好、股價下行風險小、毛利率成長為基礎，來篩選適合的股票，每檔權重上限8%。

其中，這檔00940是市面上唯一一檔有納入「公司現金流量指標」的高股息ETF。

為何有穩定的現金流如此重要？

現金流高的企業，營運相對穩健，獲利能力強，現金殖利率也比較高。

若現金流不高，就表示公司在燒錢，沒有多的資金流入，有可能陷入金流危機！

00940 一年兩次調整成分股，在每年的5月及11月，5月依公司最新宣告的殖利率，剔除不配息或已配息，挑選高息股；11月依近四季EPS及近三年股利發放率，提前卡位明年度潛力高息股。

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