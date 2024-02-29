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00941申購理由就是因為「它不配息」！ 專家：為股利捨高報酬是捨本逐莫

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

對於已經上市的ETF來說，因為有實際的報酬率跟殖利率可以參考，例如00878、00919、00929…，投資人很容易可以做分析。但是，即將要上市的ETF，因為沒有實際的表現數據，像是配多少股利，殖利率是多少啊…就只能夠參考指數過去的配息率，但是真的準確嗎？請注意「過去的永遠僅供參考」。

來看看3月即將募集的高股息ETF，第一大成份股是長榮，然後追蹤指數殖利率近五年平均 8.6%，表現優於臺灣加權股價指數。這裡面有沒有看出貓膩？

我用數字算給你看吧，這檔ETF第一大成份股是長榮，權重9.2%，長榮去年的殖利率高達45.2%，表示光是長榮一檔就貢獻了9.2% X 45.2% = 4.16% 的殖利率。由於該ETF持有50檔成分股，那麼其他49檔貢獻的殖利率只有8.6% – 4.16% = 4.44%，你覺得算是高？還是低的！

長榮因為去年配70元，殖利率高到45.2%，所以新的ETF很喜歡把他當成份股，因為在計算「去年」指數的殖利率時，就可以拉高平均質。但這是幻術啊，長榮今年還能夠配70元嗎？今年你根本拿不到長榮45.2%的殖利率啊！指數過去的殖利率，真的只是僅供參考，是幻術啊！

長榮的股價，從2020年的10元漲上來，又高配息，所以新的ETF很喜歡把長榮當成份股，因為這樣指數『回測』的報酬率跟殖利率，會很高很高啊！就可以吸引你買進了！但這是幻術啊，長榮不可能再這樣漲了，甚是還可能下跌耶！指數『回測』的高報酬率跟高殖利率，很可能你是看得到卻吃不到。

為甚麼新的ETF喜歡納入長榮，幻術啊！因為台灣人太喜歡高股息了，所以指數的殖利率要越高越好，但是你看得到卻吃不到啊，有本事長榮今年再配70元來看看！做不到啊。

除非是已經上市而且有穩定配息紀錄的，不然新上市、只是看指數配息率的，要小心幻術啊！所以，陳老師去申購沒有配息的「中信上游半導體(00941)」，因為他沒有配息，所以我不擔心指數的幻術。

投資股票就是賺2種錢：股利跟價差，哪一個比較好？看看下圖，台積電的殖利率輸給0056，但是報酬率卻是0056的8倍喔。所以我長期投資台積電，不買0050跟0056，我要高報酬啊！

美國的公司其實不愛配息，因為配息會被國稅局拔毛，像是股神的波克夏公司，一毛錢股利都不配，直接將股利拿去投資，公司越賺錢股價就越高，賺進更多的價差而且還不用繳稅喔！

如果為了領股利，卻捨棄了高報酬，其實是捨本逐莫！所以我存台積電，我買不配息的00941。2024年投資市場討論度最高的，一個是AI，另一個就是半導體，其實AI的發展都需要半導體喔。台灣是半導體大國，台積電、聯發科、日月光…都是世界聞名大廠，台灣之光。但是你知道嗎？他們都侷限在IC製造領域，製造IC需要設備，更需要原料，這些都是台灣所欠缺的，偏偏他們都很賺錢，非常的賺錢。

中信上游半導體(00941)，它是國內首檔，也是唯一一檔聚焦在『半導體上游設備及材料廠的ETF』，投資的都是全球半導體產業的護國神山，不論是獲利、毛利、影響力，都是整個半導體產業中最大的一個族群。我買進00941，加上台灣的台積電，我在半導體產業的佈局就會更完整。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00941中信上游半導體 2330台積電

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