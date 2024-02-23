00939怎申購…現大盤高點必定「套住」？ 她：可分批布局但不能保證沒機會上2萬點

統一台灣高息動能（00939）怎麼申購

好幾位雪友私訊問雪倫怎麼申購00939？不知道的雪友以為只要講「申購」就可以魔法完成，還有人以為在手機下單軟體找到申購鈕按下去就好。

如果想用下單軟體申購，要先開好券商的財富管理戶再申購，然後將錢匯到券商指定虛擬帳號（前提：投資人要去銀行約定虛擬帳號)。

想要申購00939很簡單，跟你平常往來的券商營業員說你要申購00939，營業員就會給你一張申購單，樣式如下圖：

上面紅框填上你的基本資料，00939發行價格一張1.5萬元，申購金額就填上1.5萬元乘以要買的張數，如果想買10張就寫上15萬。

申購期間券商幾乎都「零手續費」，所以總額寫15萬就可以。

然後在簽名欄親簽名字再寫上會由哪家銀行匯入款項，寫好後提供掃描檔或拍照給營業員，最後記得在申購期3/1-3/5間匯入款項再通知營業員就完成囉！

雪倫整理申䐟00939可能會有的問題給雪友們參考：

申購期還是上巿後買？

申購期買的優點是免手續費、用15元保證價購買，缺點是上巿後價格有可能低於15元。 上巿後買的優點是有機會買到低於15元的價格，需支付券商手續費。

看到以上答案，有沒有覺得凡事一體兩面，就看你怎麼決定。也可以選擇資金各半或一定比例配置，一些在申購期，一些在上巿後布局。

擔心00939申購額度滿了，所以一開始申購就要趕快匯錢？

台股ETF不會有額度滿的問題，即使在申購最後一天3/5匯款也OK哦！

台股萬八，現在買之後套住的機會很高！

ETF上巿後會買成份股，00939核准上巿後才會進場布局，相對去年的基期，現在布局的成本確實會較高。但如果是長期投資人、無法預測股價的投資人，可以考慮分批布局。 投資ETF要有耐心，要遠視不短視，自然就不容易住套房；此外，現在萬八，怎麼知道今年有沒有機會再上二萬？未來的事很難說。

今年會再有好幾檔高股息ETF上巿，後面上巿的ETF有望再活化台股巿場，從這角度看台股大跌的機會高嗎？我想除非二岸發生重大事情，或再來個國際重大事件吧！

此部分純屬個人推測，不代表任何投資建議，投資前應謹慎評估風險，做足功課。

如果想知道立體版怎麼申購新上巿ETF？雪倫曾分享實買00916經驗並拍成影片，有興趣的雪友們可以看看哦！

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